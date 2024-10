Cómo descubrí que tenía enfermedad de los riñones

Episodio de healthy moments: 30 de sept. de 2024

¿Sabía que encontrar proteína en la orina puede ser un signo de enfermedad de los riñones?

Descargue el archivo de audio MP3 (MP3, 2.56 MB)

DR. RODGERS: ¿Sabía que encontrar proteína en la orina puede ser un signo de enfermedad de los riñones?

Hola, soy el Dr. Griffin Rodgers, director del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de los NIH.

El Sr. Richard Knight, receptor de trasplante de riñón, defensor de los intereses de los pacientes y empresario, explica:

SR. KNIGHT: En 1996, durante un examen médico de rutina, me encontraron una proteína llamada albúmina en la orina. En ese momento no lo sabía, pero la albúmina puede pasar a la orina cuando los riñones están dañados. Es probable que el daño de mis riñones se debiera a la presión arterial alta, un factor de riesgo para enfermedad de los riñones. Mis riñones se deterioraron. Comencé diálisis en 2004 y me hicieron un trasplante de riñón en 2006.

Es importante entender el riesgo para enfermedad de los riñones y hacerse las pruebas correspondientes. La detección temprana puede ofrecer más opciones de tratamiento, incluidos los cambios en el estilo de vida, los medicamentos y el trasplante temprano, que pueden mejorar la vida de manera importante.

DR. RODGERS: Síganos @NIDDKgov para saber qué causa la enfermedad de los riñones y cómo hablar con su médico.