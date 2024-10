Cómo hacer las preguntas correctas sobre la salud de los riñones

Episodio de healthy moments: 7 de oct. de 2024

Hacer las preguntas correctas puede marcar una gran diferencia en el manejo de la salud de sus riñones.

Descargue el archivo de audio MP3 (MP3, 2.91 MB)

DR. RODGERS: Hacer las preguntas correctas puede marcar una gran diferencia en el manejo de la salud de sus riñones.

Hola, soy el Dr. Griffin Rodgers de los Institutos Nacionales de la Salud.

El Sr. Richard Knight, receptor de trasplante de riñón, defensor de los intereses de los pacientes y empresario, explica:

SR. KNIGHT: La enfermedad de los riñones en etapa temprana por lo general no tiene ningún síntoma. Cuando me enteré de que tenía proteína en la orina, no sabía que era un signo de daño de los riñones. Ojalá en ese momento hubiera sabido lo que ahora sé; por eso he dedicado mi vida a fomentar la concientización sobre la salud de los riñones.

Entre más rápido sepa que tiene enfermedad de los riñones, más rápido podrá recibir tratamiento y educación. Entre más entienda sus opciones y el efecto de ellas en su estilo de vida, mucho mejor. Su médico puede realizar pruebas de sangre y orina para chequear el funcionamiento de sus riñones. Estas son algunas preguntas que puede hacerle a su médico en la próxima cita:

¿Tengo algún factor de riesgo para enfermedad de los riñones?

¿Con qué frecuencia debo realizarme pruebas para chequear mis riñones?

¿Los resultados de mis pruebas muestran algún signo de enfermedad de los riñones?

DR. RODGERS: Síganos @NIDDKgov.