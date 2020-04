DDRCs Current Schedule of Review

The Digestive Disease Research Core Centers awards are granted on a rolling basis. The centers that currently hold awards are listed below along with their review schedules. For information about the Digestive Disease Research Core Centers program, view the Digestive Disease Research Core Centers program page.

FY 2021

FY 2022

Center FY 2022

RFA FY 2022

Receipt

Date FY 2022

Review

Date FY 2022

Council

Date FY 2022

Start Date Center for Molecular Studies in Digestive and Liver Diseases Jan 2021 Jul 2021 Nov 2021 Jan 2022 Jun 2022 - Jul 2022 Vanderbilt Digestive Disease Research Center Jan 2021 Jul 2021 Nov 2021 Jan 2022 Jun 2022 - Jul 2022 Cincinnati Digestive Health Center Jan 2021 Jul 2021 Nov 2021 Jan 2022 Jun 2022 - Jul 2022



University of Michigan Center for Gastrointestinal Research Jan 2021 Jul 2012 Nov 2021 Jan 2022 Jun 2022 - Jul 2022

FY 2023

Center FY 2023

RFA FY 2023

Receipt

Date FY 2023

Review

Date FY 2023

Council

Date FY 2023

Start Date Texas Medical Center Digestive Diseases Center Nov 2021 Mar 2022 Jul 2022 Oct 2022 Dec 2022 - Jun 2023 UCSF Liver Center Nov 2021 Mar 2022 Jul 2022 Oct 2022 Dec 2022 - Jun 2023

FY 2024

Center FY 2024

RFA FY 2024

Receipt

Date FY 2024

Review

Date FY 2024

Council

Date FY 2024

Start Date San Diego Digestive Diseases Research Center Jan 2023 Jul 2023 Nov 2023 Jan 2024 Jun 2024 - Jul 2024 Mayo Clinic Center for Cell Signaling in Gastroenterology Jan 2023 Jul 2023 Nov 2023 Jan 2024 Jun 2024 - Jul 2024 Pittsburgh Liver Research Center Jan 2023 Jul 2023 Nov 2023 Jan 2024 Jun 2024 - Jul 2024

FY 2025