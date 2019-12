Publications

A selection of recent and significant publications can be viewed below.

Select Publications

Maternal Exposure to Non-nutritive Sweeteners Impacts Progeny's Metabolism and Microbiome. Olivier-Van Stichelen S, Rother KI, Hanover JA. Front Microbiol (2019) 10:1360. Abstract/Full Text Drosophila O-GlcNAcase Deletion Globally Perturbs Chromatin O-GlcNAcylation. Akan I, Love DC, Harwood KR, Bond MR, Hanover JA. J Biol Chem (2016 May 6) 291:9906-19. Abstract/Full Text A Genetic Analysis of the Caenorhabditis elegans Detoxification Response. Fukushige T, Smith HE, Miwa J, Krause MW, Hanover JA. Genetics (2017 Jun) 206:939-952. Abstract/Full Text Conditional knock-out reveals a requirement for O-linked N-Acetylglucosaminase (O-GlcNAcase) in metabolic homeostasis. Keembiyehetty C, Love DC, Harwood KR, Gavrilova O, Comly ME, Hanover JA. J Biol Chem (2015 Mar 13) 290:7097-113. Abstract/Full Text Nutrient-driven O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) cycling impacts neurodevelopmental timing and metabolism. Olivier-Van Stichelen S, Wang P, Comly M, Love DC, Hanover JA. J Biol Chem (2017 Apr 14) 292:6076-6085. Abstract/Full Text

Additional Publications