Publications Since 1929

Publications from the Carbohydrates Section are available below.

Before 1940

1. THE CLEAVAGE OF CELLOBIOSE AND CELOTRIOSE BY EMULSIN. Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1834 (1929).

2. THE STRUCTURES OF THE DIACETONE DULCITOLS. Raymond M. Mann, W. Dayton Maclay and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 2432 (1939).

3. THE CONVERSION OF STARCH TO CRYSTALLINE DEXTRINS BY THE ACTION OF A NEW TYPE OF AMYLASE SEPARATED FROM CULTURES OF AEROBACILLUS MACERANS. E.B. Tilden and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 2900 (1939).

4. RELATIONS BETWEEN ROTARY POWER AND STRUCTURE IN THE SUGAR GROUP. XXXIV. THE POSSIBILITY OF DIFFERENT CONFORMATIONS OF THE PYRANOID RING. C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 2972 (1939).

5. THE ROTARY POWER OF ZINC LACTATE. W. Dayton Maclay, Raymond M. Hann and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 3234 (1939).

6. THE PREPARATION OF PERSEULOSE BY OXIDATION OF PERSEITOL WITH ACETOBACTER SUBOXYDANS. Evelyn B. Tilden. J. Bacteriol., Vol. 37, No. 6, June, 1939.

7. PRODUCTION OF D-RIBOSE FROM CALCIUM D-ALTRONATE. Clause S. Hudson and Nelson K. Richtmyer. U.S. Patent No. 2,162,721 (June 20, 1939).

8. THE OXIDATIVE DEGRADATION OF SEDOHEPTULOSE TO D-ALTRONIC ACID. Nelson K. Richtmyer, Raymond M. Hann and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 343 (1939).

9. THE PERIODIC ACID OXIDATION OF METHYL b-D-MANNOPYRANOSIDE. Ernest L. Jackson and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 959 (1939).

10. IMPROVEMENTS IN THE PREPARATION OF L-TARTARIC ACID FROM RACEMIC TARTARIC ACID THROUGH RESOLUTION BY A SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE BASE. W.T. Haskins and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1266 (1939). 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |

11. ALDEHYDO DERIVATIVES OF D-a, a-GALAOCTOSE (D-GALA-L-GALA-OCTOSE). Raymond M. Hann, W. Dayton Maclay and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1270 ( 1939).

12. RELATIONS BETWEEN ROTATORY POWER AND STRUCURE IN THE SUGAR GROUP. XXXII. THE ROTATIONS OF THE ALDONIC g-LACTONES. C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1525 (1939).

13. THE ACTION OF TRIPHENYLCHLOROMETHANE ON METHYL a-D-MANNOPYRANOSIDE. A.J. Watters, R.C. Hockett and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1528 (1939).

14. THE PERIODIC ACID OXIDATION OF a,a-TREHALOSE. Ernest L. Jackson and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1530 (1939).

15. THE SYNTHESIS OF D-MANNOHEPTULOSE, AND THE PREPARATION OF SOME OF ITS DERIVATIVES. Edna M Montgomery and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1654 (1939).

16. RELATIONS BETWEEN ROTATORY POWER AND STRUCTURE IN THE SUGAR GROUP. XXXIII. THE METHYL a- AND b-PYRANOSIDES OF L-FUCOSE (L-GALACTOMETHYLOSE) AND THEIR TRIACETATES. R.C. Hockett, F.P. Phelps and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61,1658 (1939).

17. THE CLEAVAGE OF THE CARBON CHAINS OF SOME METHYL ALDOHEXOMETHYLO-PYRANOSIDES BY OXIDATION WITH PERIODIC ACID. W. Dayton Maclay, Raymond M. Mann and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1660 (1939).

18. PHENYL- AND BENZYL 2,4,6-TRI-O-METHYL-b- D-GLUCOSIDES. Nelson K. Richt,yer. J. Am. Chem. Soc., 61, 1831 (1939).

19. THE BEHAVIOR OF GLUCOSE DIMETHYLACETAL TOWARD CARBOHYDRASES. Nelson K. Richtmyer, Mildred Admas and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 61, 1833 (1939).

20. PRODUCTION OF FLUORIDES FROM DRINKING WATER. Elias Elvova. U.S. Patent No. 2,207,725. July 16, 1940.

21. PRODUCTION OF D-ALTRONIC ACID AND ITS SALTS FROM SEDOPHEPTULOSE. Claude S. Hudson, Nelson K. Richtmyer and Raymond M. Mann. U.S. Patent No. 2,207,738, July 16, 1940.

1950s

141. THE STEREOCHEMICAL FORMULAS OF THE HYDROXYPROLINE AND ALLOHYDROXYPROLINE ENANTIMORPHS AND SOME RELATED SUBSTANCES. C.S. Hudson and A. Neuberger. J. Org. Chem., Vol. 15, No. 1, January 1950.

142. 1,3-ANHYDRO-2,4-O-METHYLENE-D,L-XYLITOL AND RELATED COMPOUNDS. Raymond M. Hann, Nelson K. Richtmyer, Harry W. Diehl and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 561 (1950).

143. THE SYNTHESIS OF 1,5:3,6-DIANHYDRO-D-GALACTITOL (D-NEOGALACTIDE). Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 886 (1950).

144. SOME REACTIONS OF THE 2,4,6-TRIBROMOPHENYL b-D-PYRANOSIDES OF GLUCOSE AND XYLOSE. Leonore H. Hoehler and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 981 (1950).

145. THE PREPARATION OF TREHALOSE FROM YEAST. Laura C. Stewart, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 2059 (1950).

146. THE REACTION OF 2,3,4,6-TRI-O-BENZOYL-a-D-GLUCOPYRANOSYL BROMIDE AND 2,3,4,6-TETRA-O-BENZOYL-a-D-MANNOPYRANOSYL BROMIDE WITH METHANOL. CERTAIN BENZOYLATED DERIVATIVES OF D-GLUCOSE AND D-MANNOSE. Robert K. Ness, Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 2200 (1950).

147. A DIRECT PROOF OF THE EQUIVALENCE OF CARBON ATOMS 1 AND 6 IN D-MANNITOL AND A NEW METHOD OF CORRELATING CERTAIN HIGHER-CARBON SUGARS AND ALCOHOLS. Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 3880 (1950).

148. A DEFINITIVE PROOF THAT "a-FUCOHEXOSE" IS 7-DEOXY-L-GALA-D-MANNO-HEPTOSE. Emmanuel Zissis, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 3882 (1950).

149. IMPROVEMENTS IN THE PREPARATION OF D-ARABINOSE FROM CALCIUM D-GLUCONATE AND OF D-LYXOSE FROM CALCIUM D-GALACTONATE. Hewitt G. Fletcher, Jr., Harry W. Diehl and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 4546 (1950).

150. THE REDUCTION OF ACETYLATED GLYCOPYRANOSYL BROMIDES TO 1,5-ANHYDROGLYCITOLS WITH LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE. 1,5-ANHYDRO-L-RHAMNITOL. Robert K. Ness, Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 4547 (1950).

151. THE REACTION OF TRIBENZOYL-b-D-ARABINOPYRANOSYL BROMIDE AND TRIBENZOYL-a-D-XYLOPYRANOYL BROMIDE WITH METHANOL. Hewitt G. Fletcher, Jr. and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 4173 (1950).

152. L-FUCO-4-KETOSE, A NEW SUGAR PRODUCED BY THE ACTION OF ACETOBATER SUBOXYDANS ON L-FUCITOL. Nelson K. Richtmyer, Laura C. Stewart and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 72, 4934 (1950).

153. THE NOMENCLATURE OF THE CYCLOHEXITOLS AND THEIR DERIVATIVES. Hewitt G. Fletcher, Jr., Laurens Anderson and Henry A. Lardy. J. Org. Chem., Vol. 16, No. 8, August 1951.

154. THE REACTION OF TRIBENZOYL-a-L-RHAMNOPYRANOSYL BROMIDE WITH METHANOL. VARIOUS BENZOYLATED DERIVATIVES OF L-RHAMNOSE. Robert K. Ness, Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 296 (1951).

155. NEW TRIBENZOYL-D-RIBOPYRANOSYL HALIDES AND THEIR REACTIONS WITH METHANOL. Robert K. Ness, Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 959 (1951).

156. THE STRUCTURE OF POLYOLS IN AMMONUIM MOLYBDATE SOLUTIONS. Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 2249 (1951).

157. THE REACTION OF TRIBENZOYL-a-D-LYXOPYRANOSYL BROMIDE WITH METHANOL. Hewitt G. Fletcher, Jr., Robert K. Ness and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 3698 (1951).

158. 1,4-ANHYDRO-D-GALCTITOL. Robert K. Ness, Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 3742 (1951).

159. IMPROVEMENTS IN THE PREPARATION OF L-ARABINOSE FROM MESQUITE GUM. C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 4038 (1951).

160. THE USE OF SODIUM CYANIDE WITH L-ARABINOSE IN THE KILIANI SYNTHESIS. C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 4498 (1951).

161. THE PREPARATION OF CRYSTALLINE 6-DEOXY-L-GLUCOSE (L-EPIRHAMNOSE) FROM D-GLUCO-D-GULO-HEPTOSE. Emmanuel Zissis, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 4714 (1951).

162. THE REDUCTION OF VARIOUS SUGAR ACIDS TO GLYCITOLS WITH LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE. Robert K. Ness, Hewitt G. Fletcher, Jr., and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 4759 (1951).

163. APPLICATION OF THE CYANOHYDRIN SYNTHESIS TO D-ALTROSE. David A. Rosenfeld, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 4907 ( 1951).

164. NEW BENZIMIDAZOLES FROM POLYHYDROXY ACIDS. David A. Rosenfeld, James W. Pratt, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 5907 (1951).

165. APPLICATIONS IN THE CARBOYDRATE FIELD OF REDUCTIVE DESULFURIZATION BY RANEY NICKEL. Hewitt G. Fletcher, Jr., and Nelson K. Richtmyer. Adv. Carbohydr. Chem., Vol. 5, 1951.

166. LACTITOL DIHYDRATE. M.L. Wolfram, Raymond M. Hann and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 74, 1105 (1952).

167. PROOF OF THE STRUCTURE OF SEDOHEPTULOSAN AS 2,7-ANHYDRO-(-D-ALTROHEPTULOPYRANOSE. James W. Pratt, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 74, 2200 (1952).

168. L-GULOHEPTULOSE AND 2,7-ANHYDRO-b-L-GULOHEPTULOPYRANOSE. Laura C. Stewart, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 74, 2206 (1952).

169. D-IDOHEPTULOSE AND 2,7-ANHYDRO-b-D-IDOHEPTULOPYRANOSE. James W. Pratt, Nelson K. Richtmyer and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 74, 2210 (1952).

170. THE PREPARATION OF 1,5-ANHYDRO-D-MANNITOL (STYRACITOL) FROM D-MANNITOL. J. Am. Chem. Soc., 74, 3175 (1952).

171. 1,3:4,6-DI-O-METHYLENE-D-MANNITOL. Hewitt G. Fletcher, Jr., and Harry W. Diehl. J. Am. Chem. Soc., 74, 3797 (1952).

172. NEW METHYLENE DERIVATIVES OF D-MANNITOL AND 1,4-ANHYDRO-D-MANNITOL. Hewitt G. Fletcher, Jr., and Harry W. Diehl. J. Am. Chem. Soc., 74, 3799 (1952).

173. THE PREPARATION OF 1,6-DIDEOXY-D-ALTRITOL, 1,6-DIDEOXY- GALACTITOL AND 1,6-DIDEOXY-L-MANNITOL. Emmmanuel Zissis and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 74, 4373 (1952).

174. CORRECTION CONCERNING SOME REPORTED DERIVATIVES OF D-TALITOL. C.S. Hudson, M.L. Wolfram and T.Y. Shen. J. Am. Chem. Soc., 74, 4456 (1952).

175. DERIVATIVES OF L-XYLOSE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 74, 5341 (1952).

176. OCTABENZOYLSUCROSE AND SOME OF ITS TRANSFORMATION PRODUCTS. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 74, 5344 (1952).

177. IMPROVEMENTS IN THE PREPARATION OF MELIBIOSE FROM RAFFINOSE. A NEW FORM OF MELIBIOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr., and Harry W. Diehl. (no copies).

178. L-DEOXY-D-XYLITOL AND SOME OF ITS DERIVATIVES. Emmanuel Zissia and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 75, 129 (1953).

179. NEW DERIVATIVES OF 2,3,4,5-DI-O-BENZYLIDENE-D,L-XYLITOL AND 2,4:3,5-DI-O-METHYLENE-L-XYLITOL. Arthur T. Ness, Raymond M. Hann and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 75, 132 (1953).

180. THE BASIC WORK OF FISCHER AND VANíT HOFF IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY. Claude S. Hudson. J. Chem. Educ., Vol. 30 Page 120, March 1953.

181. CRYSTALLINE TETRABENZOYL-b-D-FRUCTOPYRANOSYL BROMIDE AND ITS REDUCTION BY LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE TO 1,5-ANHYDRO-D-MANNITOL AND 1,5-ANHYDRO-L-GULITOL. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 75, 2619 (1953).

182. THE a- AND b-D-XYLOFURANOSE TETRABENZOATES AND CERTAIN OTHER DERIVATIVES OF D-XYLOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 75, 2624 (1953).

183. PREPARATION OF CRYSTALLINE 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-D-RIBOSE FROM D-RIBOSE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 75, 3289 (1953).

184. 7-DEOXY-L-MANO-L-GALA-HEPTOSE AND SOME OF ITS DERIVATIVES. Ernest L. Jackson and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 73, 3000 (1953).

185. THE PREPARATION OF HIGHER-CARBON SUGARS FORM D-MANNOSE INCLUDING CRYSTALLINE D-MANNO-L-OCTOSE. J.V. Karabinos, Raymond M. Hann and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 75, 4320 (1953).

186. A CONVENIENT SYNTHESIS OF D-MANNO-L-MANNO-OCTOSE. J.V. Karabinos and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 75, 4324 (1953).

187. 1,6-ANHYDRO-D-GLYCERO-b-D-IDO-HEPTOPYRANOSE. James W. Pratt, Nelson K. Richtmyer, and C.S. Hudson. J. Am. Chem. Soc., 75, 4503 (1953).

188. PREPARATION AND PROPERTIES OF 2,3,4-TRI-O-BENZOYL-b-D-RIBOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr., and Robert K. Ness.

189. NEW BENZOYL DERIVATIVES OF D-RIBOFURANOSE AND ALDEHYDO-D-RIBOSE. THE PREPARATION OF CRYSTALLINE 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-b-D-RIBOSE FROM D-RIBOSE. Robert K. Ness, Harry W. Diehl and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 75, 763 (1954).

190. THE ACETOLYSIS OF SOME CARBOHYDRATE BENZYL EHTERS. R. Allerton and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 76, 1757 (1954).

191. METHYL b-D-GULOFURANOSIDE AND CERTAIN OTHER DERIVATIVES OF D-GULOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr., Harry W. Diehl and Robert K. Ness. J. Am. Chem. Soc., 76 (1954) 3029-3030.

192. O-METHYLENE AND OTHER DERIVATIVES OF D-ARABITOL (SYNONYM, D-LYXITOL), L-DEOXY-D-ARABITOL AND 1-DEOXY-D-LYXITOL. Emmanuel Zissis and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 76, 5515 (1954).

193. FORMATION OF 1,6- AND 1,7-ANHYDRO-D-GLYCERO-b-D-GULO-HEPTOPYRANOSES FORM D-GLYCERO-D-GULO-HEPTOSE IN ACID SOLUTION. Laura C. Stewart and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 77, 424 (1955).

194. TRANSFORMATION OF D-GULOSE TO 1,6-ANHYDRO-b-D-GULOPYRANOSE IN ACID SOLUTION. Laura C. Stewart and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 77, 1021 (1955).

195. TRANSFORMATION OF D-ALLOSE TO 1,6-ANHYDRO-b-D-ALLPYRANOSE IN ACID SOLUTION. James W. Pratt and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 77, 1906 (1955).

196. THE SWEET HERB OF PARAGUAY. Hewitt G. Fletcher, Jr. Chemurgic Digest, July-August, 1955.

197. STEVIOSIDE. I. THE STRUCTURE OF THE GLUCOSE MOIETIES. Harry B. Wood, Jr., R. Allerton, Harry W. Diehl, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., Vol. 20, No. 7, July 1955.

198. STEVIOSIDE. II. THE STRUCTURE OF THE AGLUCON. Erich Mosettig and William R. Nes. J. Org. Chem., Vol. 20, No. 7, July 1955.

199. 1,5-SNHYDRO-D-ALTRITOL. Emmanuel Zissia and Nelson K Richtymer. J. Am. Chem. Soc., 77, 5154 (1955).

200. 1,3-O-BENZYLIDENE-2,5-DI-O-p-TOLYSULFONYL-D,L-ARABITOL. Emmanuel Zissis and Nelson K. Richtmyer, J. Am. Chem. Soc., 77, 5188 (1955).

201. ORTHOBENZOIC ACID DERIVATIVES OF D-RIBOPYRANOSE. PREPARATION AND SOME PROPERTIES OF 1,2-O-(1-BENZYLOXYBENZYLIDENE)-(-D-RIBOPYRANOSE AND 1,2,4-O-ORTHOBENZOYL-a-D-RIBOPYRANOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr., and Robert K. Ness. J. Am. Chem. Soc., 77, 5337 (1955).

202. PREPARATION OF MESO-ERYTHRITOL AND D-ERYTHRONIC LACTONE FROM PERIODATE-OXIDIZED STARCH. Allene Jeanes and C.S. Hudson. J. Org. Chem., Vol. 20, No. 11, November 1955.

203. D-GLYCERO-D-ALLO-HEPTOSE, L-ALLO-HEPTULOSE, D-TALO-HEPTULOSE AND RELATED SUBSTANCES DERIVED FROM THE ADDITION OF CYANIDE TO D-ALLOSE. James W. Pratt and Nelson K.Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 77, 6326 (1955).

204. STEVIOSIDE. III. THE ANOMERIC 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-1-O-MESITOYL-D-GLUCO-PYRANOSES AND THEIR BEHAVIOR WITH ALKALI. Harry B. Wodd, Jr., and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 78, 207 (1956).

205. THE CONVERSION OF 1,4,6-TRI-O-BENZOYL-2,3-O-(1-BENZYLOBENZYLIDENE)-b-D-FRUCTOFURANOSE TO 1,4,6-TRI-O-BENZOYL-2,3-O-(1-ETHOXYBENZYLIDENE)-b-D-FRUCTOFURANOSE BY ACIDIC ETHANOL. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 78, 1001 (1956).

206. DIE BILDUNG VON 2,7-ANHYDRO-b-D-GLUCO-HEPTULOPYRANOSE DURCH EINWIRKUNG VON SAURE AUF D-GLUCO-HEPTULOSE UND VON ALKALI AUF PHENYL-a-D-GLUCO-HEPTULOPYRANOSID. Laura C. Stewart, Emmanuel Zissis and Nelson K. Richt,yer. Verlag Chemie G.M.B.H. Weinheim / Berstr. 1956.

207. MIGRATION OF A MESITOYL GROUP FROM C1 TO C2 IN a-D-GLUCOPYRANOSE. DERIVATIVES OF 2-O-MESITOYL-D-GLUCOSE. Harry B. Wood, Jr., and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 78, 2849 (1957).

208. STEVIOSIDE. IV. EVIDENCE THAT STEVIOSIDE IS A SOPHOSIDE. Erik Vis and hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 78, 4709 (1956).

209. EVIDENCE THAT THE SUPPOSED 3,5-DI-O-BENZOYL-1,2-O-(1-HYDROXYBENZYLIDENE)-a-D-RIBOSE IS ACTUALLY 1,3,5-TRI-O-BENZOYL-a-D-RIBOSE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 78, 4710 (1956).

210. SOME PRODUCTS ARISING FROM THE CONDENSATION OF D-RIBOSE WITH BENZALDEHYDE. 2,3-O-BENZYLIDENE-b-D-RIBOFURANOSE AND DI-(2,3-O-BENZYLIDENE-D-RIBOFURANOSE)-1,5í:1í,5-DIANHYDRIDE. Harry B. Wood, Jr., Harry W. Diehl and Hewitt G. Fletcher. J. Am. Chem. Soc., 78, 4715 (1956).

211. SEDOHEPTULOSE: ITS ROTATION, REDUCING POWER, EQUILIBRIUM WITH SEDOHEPTULOSAN IN ACID SOLUTION, AND CRYSTALLINE HEXAACETATE; ALSO CRYSTALLINE 2,7-ANHYDRO-b-D-ALTRO-HEPTULOFURANOSE. Nelson K. Richtmyer and James W. Pratt. J. Am. Chem. Soc., 78, 4717 (1956).

212. 1,5-ANHYDRO-b-D-RIBOFURANOSE AND THE "MONOACETONE ANHYDRORIBOSES" OF LEVENE AND STILLER. Erik Vis and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 79, 1182 (1957).

213. 1,2:4,6-DI-O-BENZYLIDENE-a-D-GLUCOPYRANOSE AND IMPROVEMENTS IN THE PREPARATION OF 4,6-O-BENZYLIDENE-D-GLUCOPYRANOSE. Harry B. Wood, Jr., Harry W. Diehl and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 79, 1986 (1957).

214. CRYSTALLINE 3-DEOXY-a-D-RIBO-HEXOSE. PREPARATION AND PROPERTIES OF 1,6-ANHYDRO-3-DEOXY-b-D-ARABINO-HEXOPYRANOSE, 1,6-ANHYDRO-3-DEOXY-b-D-RIBO-HEXOPYRANOSE AND RELATED COMPOUNDS. James W. Pratt and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 79, 2597 (1957).

215. CONVERSION OF 1,6-DI-O-METHYLSULFONYL-2,4:3,5-DI-O-METHYLENE-L-IDITOL TO D-THREO-4,8-DIMETHYLENE-1,4,5,7-NAPHTHODIOXANE. Erik Vis and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 22, 712 (1957).

216. THE FORMATION OF 2,7-ANHYDRO-b-D-MANNO-HEPTULOPYRANOSE BY THE ACTION OF ACID ON D-MANNO-HEPTULOSE AND OF ALKALI ON PHENYL a-D-MANNO-HEPTULOPYRANOSIDE: ALSO 1,6-ANHYDRO-b-D-MANNOPYRANOSE FROM D-MANNOSE IN ACID SOLUTION. Emmanuel Zissis, Laura C. Stewart and Nelson K. Richtymer. J. Am. Chem. Soc., 79, 2593 (1957).

217. 1-O-BENZOYL-a-D-TALOPYRANOSE. Harry B. Wood, Jr., and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 79, 3243 (1957).

218. 1,2:3,5-DI-O-BENZYLIDENE-a-D-GLUCOSE. Harry B. Wood. Jr., Harry W. Diehl, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 79, 3862 (1957).

219. RIBOFURANOSE DERIVATIVES FROM 3,5-DI-O-BENZOYL-D-RIBOSYL CHLORIDE. I. 1,3,5-TRI-O-BENZOYL-b-D-RIBOSE AND 5-O-BENZOYL-1,2,3-O-BENZYLIDYNE-a-D-RIBOSE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 22, 1465 (1957).

220. RIBOFURANOSE DERIVATIVES FROM 3,5-DI-O-BENZOYL-D-RIBOSYL CHLORIDE. II. FURTHER REACTIONS OF 5-O-BENZOYL-1,2,3-O-BENZYLIDYNE-a-D-RIBOSE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 22, 1470 (1957).

221. THE STRUCTIRE OF TRI-O-METHYLENEVOLEMITOL. Emmanuel Zissis and Nelson K Richtmyer. J. Org. Chem., 22, 1528 (1957).

222. THE ANOMERIC 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-D-ARABINOSYL BROMIDES AND OTHER D-ARABINOFURANOSE DERIVATIVES. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 80, 2007 (1958).

223. THE PREPARATION OF CRYSTALLINE 2-O-METHYLSULFONYL-D-ARABINOSE AND SOME OF ITS DERIVATIVES. Harry B. Wood, Jr., and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 80, 5242 (1958).

224. A SIMPLIFIED PREPARATION OS 2-DEOXY-D-RIBOSE. H.W. Diehl and H.G. Fletcher, Jr. Chem. & Ind., 1958, 1087. (no copies).

225. SOME ASPECTS OF THE CHEMISTRY OF RIBOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr. Record of Chemical Progress, Vol. 19, No. 3, 1958.

226. 1,5-ANHYDRO-b-D-RIBOFURANOSE FROM PHENYL b-D-RIBOFURANOSE. Erik Vis and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 23, 1393 (1958).

227. THE FORMATION OF 1,6-ANHYDRO-a-D-GALACTOFURANOSE AND 1,6-ANHYDRO-b-D-GALACTOPYRANOSE BY THE ACTION OF ACID ON D-GALACTOSE. Nelson K. Richtmyer. Archives of Biochemistry and Biophysics, Volume 78, No. 2, December 1958.

228. 2-DEOXY-D-RIBOSE. I. A SIMPLIFIED PREPARATION OF 2-DEOXY-D-RIBOSE BASED ON TREATMENT OF a-D-GLUCOSE MONOHYDRATE WITH SOLID CALCIUM HYDROXIDE. Harry W. Diehl and Hewitt G. Fletcher, Jr. Archives of Biochemistry and Biophysics, 78, 386 (1958). (no copies).

229. ISOLATION OF D-GLYCERO-D-MANNO-OCTULOSE FROM THE AVOCADO. A.J. Charlson and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 81, 1512 (1959).

230. 2-DEOXY-D-RIBOSE. II. THE SYNTHESIS OF 2-DEOXY-D-RIBOSE 5-PHOSPHATE. Donald L. MacDonald and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 81, 3719 (1959).

231. SYNTHESIS OF THE TWO ANOMERIC 9-(2-DEOXY-D-RIBOFURANOSYL)-ADENINES. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 81, 4752 (1959).

1960s

232. THE ANOMERIC 2,3,4-TRI-O-BENZOYL-D-RIBOPYRANOSYL FLUORIDES AND 2,3,5-TRI-O-BENZOYL D-RIBOFURANOSYL FLUORIDES. A NOVEL TRANSFORMATION FROM THE D-RIBOPYRANOSE TO THE D-RIBOFURANOSE SERIES. Christian Pedersen and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 941 (1960).

233. 2,3,4-TRI-O-BENZOYL-b-L-ARABINOPYRANOSYL FLUORIDES AND A TRANSFORMATION FROM THE L-ARABINOPYRANOSE TO THE L-RIBOPYRANOSE SERIES INDUCED BY HYDROGEN FLUORIDE. Christian Pedersen and Hewitt G. Fltecher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 945 (1960).

234. THE SYNTHESIS OF 2-DEOXY-D-RIBOFURANOSE 1-PHOSPHATE. Donald L. MacDonald and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 1832 (1960).

235. THE REACTION OF CERTAIN 1-THIOALDOSE DERIVATIVES WITH THE SILVER SALTS OF CARBOXYLIC ACIDS. SYNTHESIS OF 1-O-MESITOYL-a-D-GLUCOPYRANOSE. Christian Pedersen and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 3215 (1960).

236. 2-DEOXY-D-RIBOSE. III. THE ANOMERIC 1,3,4-TRI-O-BEZOYL-2-DEOXY-D-RIBOSE, ANOMERIC 1,3,5-TRI-O-BENZOYL-2-DEOXY-D-RIBOSES AND CERTAIN OTHER DERIVATIVES. Christian Pedersen, Harry W. Diehl and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 3425 (1960).

237. THE ISOLATION OF AN OCTULOSE AND OCTITOL FROM NATURAL SOURCES: D-GLYCERO-D-MANNO-OCTULOSE AND D-ERYTHRO-D-GALACTO-OCTITOL FROM THE AVOCADO AND D-GLYCERO-D-MANNO-OCTULOSE FROM DEDUM SPECIES. A.J. Charlson and Nelson K. Richtmyer. J. Am. Chem. Soc., 82, 3428 (1960).

238. 2-DEOXY-D-RIBOSE. IV. A DIRECT SYNTHESIS OF 2í-DEOXYADENOSINE AND ITS ANOMER THROUGH 2-DEOXY-D-RIBOSE DERIVATIVES. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 3434 (1960).

239. 2-DEOXY-D-RIBOSE. V. SYNTHESIS OF THE TWO ANOMERIC 9-(2-DEOXY-D-RIBOFURANOSYL)-ADENINES THROUGH 5-BENZOYL-2-DEOXY-D-RIBOSE DIISOPROPYL DITHIOACETAL. Christian Pedersen and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 82, 5210 (1960).

240. THE PREPARATION OF ACETYLATED ALDONIC ACIDS. Robert Barker. J. Org. Chem., 25, 1670 (1960).

241. 2-AMINO-3-DEOXY-D-TALOSE. H.H. Baer. Angewandte Chemie, Herausgegeben von der Gesellschaft Deutsher Chemiker, 73, Jahrgang / Nr. 15, 1961 / Seite 532.

242. REACTION OF ETHYL 5-O-BENZOYL-1-THIO-b-L-ARABINOSIDE WITH SILVER BENZOATE AND WITH MERCURIC ACETATE. Christian Pedersen and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 26, 1255 (1961).

243. SYNTHETIC KANOSAMINE. H.H. Baer. J. Am. Chem. Soc., 83, 1882 (1961).

244. 2-DEOXY-D-RIBOSE. VI. THE PREPARATION OF DERIVATIVES OF 3-DEOXY-D-RIBO-HEXONIC ACID AND 3-DEOXY-D-ARABINO-HEXONIC ACID THEREFROM. SOME OBSERVATIONS ON THE KILIANI SYNTHESIS. Harry B. Wood, Jr., and Hewitt G. Fletcher,Jr. J. Org. Chem., 26, 1969 (1961).

245. SIMPLIFIED PREPARATION OF SOPHOROSE (2-O-b-D-GLUCOPYRANOSYL-D-GLUCOSE). Bruce Coxon and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 26, 2892 (1961).

246. 2-DEOXY-D-RIBOSE. VII. CRYSTALLINE 2-DEOXY-3,5-DI-O-p-NITROBENZOYL-D-RIBOSYL CHLORIDE AND RELATED DERIVATIVES. Robert K. Ness, Donald L. MacDonald and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 26, 2895 (1961).

247. ASPECTS OF STEREOCHEMISTRY. PART VII. THE STRUCTURE OF SOME CYCLIC ACETALS OF D-GLYCERO-D-GULO-HEPTITOL (b-SEDOHEPTITOL). K. W. Buck, A.B. Foster, N.K. Richtmyer, and E. Zissis. J. Chem. Soc. 1961, 3633-3640.

248. THE SYNTHESIS OF CERTAIN BENZYLIDENE DERIVATIVES OF D-RIBOSE AND RIBITOL. Potgieter and MacDonald. J. Org. Chem., 26, 3834 (1961).

249. 2,3,5-TRI-O-BENZYL-D-RIBOSYL AND -L-ARABINOSYL BROMIDES. Robert Barker and H.G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 26, 4605 (1961).

250. PHENYL a- AND b-D-ALLOPYRANOSIDES AND THEIR BEHAVIOR TOWARD AQUEOUS ALKALI. Emmanuel Zissis and Nelson K Richtmyer. J. Org. Chem., 26, 5244 (1961).

251. CYCLIZATIONS OF DIALDEHYDES WITH NITROMETHANE. VIII. A SPONTANEOUS EPIMERIZATION IN ACI-NITRO GLYCOSIDES AND ITS SIGNIFICANCE IN THE PREPARATION OF DERIVATIVES OF 3-AMINO-3-DEOXY-D-MANNOSE, -D-GLUCOSE, -D-TALOSE AND -D-GALACTOSE. Hans Helmut Baer. J. Am. Chem. Soc., 84, 83 (1962).

252. A NEW ROUTE TO GLYCOSYL PHOSPHATES. D.L. MacDonald. J. Org. Chem., 27, 1107 (1962).

253. 2-DEOXY-D-RIBOSE. VIII. SYNTHESIS OF THE ANOMERIC 2-DEOXY-D-RIBOFURANOSE 1-PHOSPHATES. D.L. MacDonald and H.G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 84, 1262 (1962).

254. SUBSTITUTIONS, INVERSIONS, AND MIGRATIONS IN ACYLATED 2-O-(p-NITROPHENYLSULFONYL)-b-D-RIBOFURANOSES. Robert K. Ness. J. Org. Chem., 27, 1155 (1962).

255. CRYSTALLINE D-GLYCERO-D-GULO-OCTULOSE. N. Rrichtmayer, T. S. Bodenheimer, J. Org. Chem., 27, 1892 (1962).

256. A SIMPLE PATHWAY TO CIS NUCLEOSIDE, SPONGOADENOSINE. Glaudemans, C. P. J. and Fletcher H.G., Jr., J. Org. Chem. 28, 3004 (1963).

257. 2-DEOXY-D-ERYTHRO-PENTOSE. IX. SOME RELATIONSHIPS AMONG THE ROTATIONS OF ACYLATED ALDOPENTOSES, ALDOPENTOSYL HALIDES AND ANHYDROPENTITOLS. A. K. Bhattacharya, R. K. Ness, and H. G. Fletcher, J. Org. Chem., 28, 428 (1963).

258. 2-DEOXY-D-ERYTHRO-PENTOSE. X. SYNTHESIS OF 1,4-ANHYDRO-3,5-DI-O-BENZOYL-2-DEOXY-D-ERYTHRO-PENTOSE-1-ENOL. DERIVATIVES OF A FURANOSE-RELATED GLYCAL. R. K. Ness, H. G. Fletcher, J. Org. Chem., 28, 435 (1963).

259. BEHAVIOR OF ESTERS IN LIQUID HYDROGEN FLUORIDE. FACILE INVERSIONS IN THE CYCLITOL SERIES. E.J. Hedgley and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 84, 3726 (1962).

260. BEHAVIOR OF ESTERS IN LIQUID HYDROGEN FLUORIDE. WALDEN INVERSION IN TETRAHYDROPYRAN DERIVATIVES. E.J. Hedgley and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 85, 1615 (1963).

261. THE ISOLATION OF A SECOND OCTULOSE AND OF A HEPTOSE FROM THE AVOCADO: D-GLYCERO-L-GALACTO-OCTULOSE AND D-GLYCERO-D-GALACTO-HEPTOSE. Hugo H. Stephton and Nelson K. Richtmyer. J. Org. Chem., 28, 1691 (1963).

262. TWO NITRILES DERIVED FROM 2,3,4,5-TETRA-O-ACETYL-a-D-GLUCOPYRANOSYL BROMIDE. A 2-CYANO-2-METHYL-1,3-DIOXOLANE DERIVATIVE. Bruce Coxon and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 85, 2637 (1963).

263. THE FORMATION OF 2,7-ANHYDRO-a-L-GALCTO-HEPTULOGURANOSE AND 2,7-ANHYDRO-b-L-GALACTO-HEPTULOPYRANOSE BY THE ACTION OF ACID ON L-GALACTO-HEPTULOSE (PERSEULOSE). Laura C. Stewart, Emmanuel Zissis and Nelso K. Richtmyer. J. Org. Chem., 28, 1842 (1963).

264. ISOLATION OF D-ERYTHRO-L-GLUCO-NONULOSE FROM THE AVOCADO. Hugo H. Sephton and Nelson K. Richtmyer. J. Org. Chem., 28, 2388 (1963).

265. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. II. THE ANOMERIC 1-O-BENZOYL-L-ARABINOPYRANOSES AND 1-O-BENZOYL-L-ARABINOFURANOSES AND THEIR TENDENCIES TO UNDERGO ACYL MIGRATION. Setsuzo Tejimo and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 28, 2999 (1963).

266. THE SYNTHESIS OF THE t-BUTYL 1-THIO-D-GLUCOSIDES AND OF 2,4-DINITROPHENYL 1-THIO-b-D-GLUCOPYRANOSIDE. THE REACTION OF SOME 1-THIO-D-GLUCOSIDES WITH MERCURY SALTS OF CARBOXYLIC ACIDS. Harr B. Wood, Jr., Bruce Coxon, Harry W. Diehl, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 29, 461 (1964).

267. THE STRUCTURE OF 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-b-D-GALACTOPYRANOSYL CYANIDE AND SOME DERIVATIVES THEREFROM. SYNTHESIS OF 1-DEOXY-D-GALACTO-HEPTULOSE. Bruce Coxon and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 86, 922 (1964).

268. BEHAVIOR OF ESTERS IN LIQUID HYDROGEN FLUORIDE. SOME GLYCITOL ESTERS. E.J. Hedgley and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 86, 1583 (1964).

269. BEHAVIOR OF ESTERS IN LIQUID HYDROGEN FLUORIDE. WALDEN INVERSIONS AND RING CLEAVAGE IN TETRAHYDROGENFURAN DERIVATIVES. E.J. Hedgley and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 86, 1576 (1964).

270. CONFIRMATION OF THE ANOMERIC CONFIGURATIONS OF 2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-b-D-GALACTOPYRANOSYL CYANIDE BY PROTON MAGNETIC RESONANCE. B. Coxon and H.G. Fletcher, Jr. Chem & Ind., 1964, 662-663. (no copies).

271. ARYL THIOGLYCOPYRANOSIDES, ARYL GLYCOPYRANOSYL SULFONES, AND THE NOVEL OXIDATION-ACETYLATION OF ARYL 1-THIO-b-D-GLUCOPYRANOSIDES TO 6-O-ACETYL-b-D-GLUCOPYRANOSYL ARYL SULFONES. A. Lionel Clingman and Nelson K. Richtmyer. J. Org. Chem., 29, 1782 (1964).

272. SYNTHESIS OF THE TWO 2-O-NITRO-2,5-DI-O-p-NITROBENZOYL-D-ARABINOFURANOSYL CHLORIDES, AN ANOMERIC PAIR OF CRYSTALLINE PENTOFURANOYL HALIDES HAVING A NONPARTICIPATING GROUP AT C-2. C.P.J. Glaudemans and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 29, 3286 (1964).

273. SEPARATION AND DETERMINATION OF THE HYDROLYSIS PRODUCTS OF A METHYLATED XYLAN AS THEIR TRIMETHYLSILYL DERIVATIVES BY VAPOR PHASE CHROMATOGRAPHY. Hugo H. Sephton. J. Org. Chem., 29, 3415 (1964).

274. THE CORRELATION OF D-ARABINO-L-GALACTO- AND D-LYXO-D-MANNO-NONONIC 1,4-LACTONES. Emmanuel Zissis, Donald R. Strobach, and Nelson K. Richtmyer, J. Org. Chem., 30, 79 (1965).

275. PREPARATION AND PROPERTIES OF 3,5-DI-O-p-ANISOYL-1,2-DIDEOXY-D-ERYTHRO-PENTOFURANOS-1-ENE. VARIUOS p-ANISOYLATED DERIVATIVES OF D-RIBOFURANOSE. Masanobu Haga and Robert K. Ness. J. Org. Chem., 300, 158 (1965).

276. THE ANOMERIC PAIR OF PHENYL SEDOHEPTULOSIDES (PHENYL a- AND b-D-ALTRO-HEPTULOPYRANOSIDES) AND THEIR MARKED LABILITY TOWARD ACID AND ALKALI. Emmanuel Zissis and Nelson K. Richtmyer. J. Org. Chem., 30, 462 (1965).

277. SYNTHESIS OF A THIOBENZOATE IN THE POLYHYDROXYTETRAHYDRO-PYRAN SERIES. E.J. Hedgley and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 30, 1282 (1965).

278. THE METHANOLYSIS OF SOME D-ARABINOFURANOSYL HALIDES HAVING A NONPARTICIPATING GROUP AT CARBON 2. C.P.J. Glaudemans and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 87, 2465 (1965).

279. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS IV. A ROUTE TO SOME 1-O-ACYL-2-ACYLAMIDO-2-DEOXY-D-GLUCOPYRANOSES AND -D-GALACTOPYRANOSES. Roger Harrison and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 30, 2317 (1965).

280. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. V. SUBSTITUTION AT CARBON 4 IN AN ALDOSE. THE SYNTHESIS OF 4-O-METHYL-b-D-ARABINOPYRANOSE. Hewitt G. Fletcher, Jr. and Harry W. Diehl. J. Org. Chem., 30, 2321 (1965).

281. LONG-RANGE EFFECTS OF ACYL GROUPS IN THE SOLVOLYSIS OF GLYCOFURANOSYL HALIDES. THE SYNTHESIS OF 2,3-DI-O-BENZYL-5-O-p-NITROBENZOYL-a-D-ARABINOFURANOSYL CHLORIDE AND OF 2-O-BENZYL-3,5-DI-O-p-NITROBENZOYL-a-D-ARABINOFURANOSYL CHLORIDE. C.P.J. Glaudemans and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 87, 4636 (1965).

282. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. VI. SOME SOLVOLYTIC REACTIONS OF 2-ACETAMIDO-1-O-ACYL-2-DEOXY-D-GLUCOPYRANOSE AND -D-GALACTOPYRANOSE DERIVATIVES. Thomas D. Inch and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 31,1810 (1966).

283. N-ACYL DERIVATIVES OF 2-ACYLAMINO-2-DEOXY-D-GLUCOPYRANOSE. Thomas D. Inch and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 31, 1815 (1967).

284. N-ACYL DERIVATIVES OF 2-ACYLAMINO-2-DEOXYHEXOSES. THE REARRANGEMENT OF 2-(N-ACETYLBENZAMIDO)-2-DEOXY-D-GLUCOSE. Thomas D. Inch and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 31, 1821 (1967).

285. N-ACYL DERIVATIVES OF 2-ACYLAMINO 2-DEOXYHEXOSES. NUCLEAR AMGNETIC RESONANCE SPECTRA AND CONFORMATIONS. Thomas D. Inch, Jack R. Plimer and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 31, 1825 (1967).

286. THE ISOLATION OF SOME HEPTOSES, HEPTULOSES, OCTULOSES, AND NONULOSES FROM PRIMULA OFFICINALIS JACQ. Robert Begbie and Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 2 (1966) 272-288.

287. THE ISOLATION OF D-ERYTHRO-L-GALACTO-NONULOSE FROM THE AVOCADO, TOGETHER WITH ITS SYNTHESIS AND PROOF OF STRUCTURE THROUGH REDUCTION TO D-ARABINO-D-MANNO-NONITOL AND D-ARABINO-D-GLUCO-NONITOL. Hugo H. Spehton and Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 2 (1966) 289-300.

288. D-GLUCOSE DIPHENYL DITHIOACETAL, PHENYL 1-THIO-a-D-GLUCOPYRANOSIDE, PHENYL 1-THIO-a-GLUCOFURANOSIDE, AND SOME RELATED COMPOUNDS. Emmanuel Zissis, Lionel Clingman, and Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 2 (1966) 461-469.

289. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. VII. THE ANOMERIC VINYL D-GLUCOPYRANOSIDES. Theodore D. Perrine, C.P.J. Glaudemans, Robert K. Ness, James Kyle and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 664 (1967).

290. CONFORMATION OF THE STRUCTURE OF 1,3,5-TRI-O-ACETYL-2,7-ANHYDRO-b-D-ALTRO-HEPTULOPYRANOSE AND ITS CONVERSION VIA AN EPOXY INTERMEDIATE INTO 2,7-ANHYDRO-3-S-METHYL-3-THIO-b-D-GLUCO-HETPULOPYRANOSE. Emmanuel Zissis. J. Org. Chem., 32, 660 (1967).

291. PREPARATION AND REACTIONS OF SOME 1-AMINO-1-DEOXYHEPTITOLS. H.J. F. Angus, and Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 4 (1967) 7-11.

292. THE BEHAVIOR OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-MANNOSE WITH ISOPROPENYL ACETATE IN THE PRESENCE OF p-TOLUENESULFONIC ACID. I. ISOLATION AND IDENTIFICATION OF DERIVATIVES OF 2-AMINO-D-GLUCAL (2-AMINO-1,2-DIDEOXY-D-ARABINO-HEX-1-ENOPYRANOSE) AND OTHER PRODUCTS. N. Pravdic and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 1806 (1967).

293. THE BEHAVIOR OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-MANNOSE WITH ISOPROPENYL ACETATE IN THE PRESENCE OF p-TOLUENESULFONIC ACID. II. EVIDENCE BEARING ON THE MECHANISM OF THE FORMATION OF 3,4,6-TRI-O-ACETYL-2-(N-ACETYLACETAMIDO)-1,2-DIDEOXY-D-ARABINO-HEX-1-ENOPYRANOSE AND OF 2-(D-GLYCERO-1,2-DIACETOXYETHYL)-4-(N-ACETYLACETAMIDO) FURAN. N. Pravdic and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 1811 (1967).

294. THE FORMATION OF ACETYLATED OXAZOLINES THROUGH THE ACTION OF ZINC CHLORIDE AND ACETIC ANHYDRIDE ON 2-ACYLAMINO-2-DEOXYALDOSES. N. Pradvic, Thomas D. Inch, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 1815 (1967).

295. BENZYL GLYCOSIDES FROM 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-MANNOSE. BENZYL 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-a-D-MANNOFURANOSIDE AND RELATED DERIVATIVES. Jack R. Plimmer, N. Pradvic and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 1982 (1957).

296. AN IMPROVED PREPARATION OF THE CAPSULAR POLYSACCARIDE FROM DIPLOCOCCUS PHENMONIDE. C.P.J. Glaudemans and H.P. Treffere. Carbohydr. Res. 4 (1967) 181-184.

297. AN IMPROVED PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF THE ANOMERIC D-XYLOFURANOSE TETRABENZOATES. Hewitt G. Fletcher, Jr. and Harry W. Diehl. Carbohydr. Res., 4 (1967) 438-440.

298. SYNTHESES OF BENZYLATED SUGARS. VIII. SUBSTITUTION AT C-5 IN AN ALDOSE. THE SYNTHESIS OF 5-O-METHYL-D-GLUCOFURANOSE DERIVATIVES. Hiroyoshi Kuzuhara and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 2531 (1967).

299. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. IX. SYNTHESIS OF A 5-HEXULOSONIC ACID (5-KETOHEXONIC ACID) DERIVATIVE AND INVERSION OF CONFIGURATION AT C-5 IN AN ALDOSE. Hiroyoshi Kuzuhara and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 2535 (1967).

300. THE BEHAVIOR OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-GALACTOSE WITH ISOPROPENYL ACETATE IN THE PRESENCE OF p-TOLUENESULFONIC ACID. FORMATION OF AN UNSATURATED AMINO SUGAR DERIVATIVE. N. Pradvic and H.G. Fletcher, Jr. Croatica Chemica Acta, 39 (1967).

301. SYNTHESIS WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. X. A NEW METHOD FOR THE SYNTHESIS OF KETOSES. Yechiel Rabinsohn and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 32, 3452 (1967).

302. SYNTHESIS OF 1,4,5-TRI-O-BENZOYL-2,3-DIDEOXY-D-ERYTHRO-HEX-2-ENULOPYRANOSE, DERIVATIVE OF A KETOSE-RELATED GLYCAL HAVING AN ENDOCYCLIC DOUBLE BOND. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 33, 181 (1968).

303. THE SYNTHESIS OF THREE FULLY ACETYLATED ALDOBIOURONIC ACID METHYL ESTERS, INCLUDING 6-O-(METHYL 2,3,4-TRI-O-ACETYL-a-D-GLUCOPYRANOSYLURONATE)-TETRA-O-ACETYL-b-D-GLUCOPYRANOSE. Niromlendu Roy and C.P.J. Glaudemans. J. Org. Chem., 33, 1559 (1968).

304. THE PROTON MAGNETIC RESONANCE SPECTRA OF PENTOFURANOSE DERIVATIVES. J. D. Stevens and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 33, 1799 (1968).

305. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. XI. STUDIES ON THE SYNTHESIS OF THE ANOMERIC 5,6-DIMETHYL-1-D-RIBOFURANOSYL-BENZIMIDAZOLES (RIBAZOLES). COMPARISON OF THE CONDENSATION OF 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-D-RIBOFURANOSYL BROMIDE AND 2,3,5-TRI-O-BENZYL-D-RIBOFURANOSYL CHLORIDE WITH 5,6-DIMETHYLBENZ-IMIDAZOLE. John D. Stevens, Robert K Ness, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 33, 1806 (1968).

306. SYNTHESES WITH PARTIALLY BENZYLATED SUGARS. XIII. UNSATURATED DERIVATIVES FROM 2,3,4,5-TETRA-O-BENZYL-N,N-DIMETHYL-5-O-(METHYLSULFONYL)-D-GLUCONAMIDE BY A NOVEL TYPE OF ELIMINATION REACTION. Hiroyoshi Kuzuhara and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 33, 1816 (1968).

307. CYCLIZATION OF D-XYLO-HEXOS-5-ULOSE, A CHEMICAL MODEL FOR THE BIOSYNTHESIS OF MYO- AND SCYLLO-INOSITOLS. Donald E. Kiely, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Am. Chem. Soc., 90, 3289 (1968).

308. SYNTHESIS OF 3-O-(p-TOLYSULFONYL)-b-D-ALTRO-HEPTULOPYRANOSE AND ITS CONVERSION INTO 2,7:3,4-DIANHYDRO-b-D-ALLO-HEPTULOPYRANOSE. Emmanuel Zissis. J. Org. Chem., 33, 2844 (1968).

309. SUBSTITUTION AT THE 2- OR 3-HYDROXYL GROUP OF D-GLUCOSE. C.P.J. Glaudemans, and H.G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 7 (1968) 480-482.

310. SOME PARTIALLY BENZYLATED PENTOSE DERIVATIVES. S. Tejima, R.K. Ness, R.L. Kaufman, and H.G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 7 (1968) 485-490.

311. STERIC CONTROL IN THE SYNTHESIS OF NUCLEOSID. Hewitt G. Flethcer, Jr. Trans. N. Y. Acad. Sci., Series II, 30, 649-657.

312. SELECTIVE CLEAVAGE OF THE GLYCOSIDIC BOND IN ACETYLATED 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-b-D-GLUCOPYRANOSIDES BY A CHEMICAL TRANSGLYCOSYLATION. Wilmar L. Salo and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 33, 3585 (1968).

313. 9-b-D-ARABINOFURANOSYLADENINE (SPONGOADENOSINE). DIRECT SYNTHESIS OF A CIS NUCLEOSIDE. C.P.J. Glaudemans and Hewitt G. Fletcher, Jr. Synthetic Procedures in Nucleic Acid Chemistry, Volume 1, 1968.

314. THE ANOMERIC 2í-DEOXYADENOSIENS [9-(2-DEOXY-a-D-ERTHYRO-PENTOFURANOSYL) ADENINE] AND ITS ANOMER. C. Pedersen and H.G. Fletcher, Jr. Synthetic Procedures in Nucleic Acid Chemistry, Volume 1, 1968.

315. 2í-DEOXYADENOSINE AND ITS a-D ANOMER. A DIRECT SYNTHESIS OF ANOMERIC PURINE 2í-DEOXYRIBONUCLEOSIDES. Robert K. Ness. Synthetic Procedures in Nucleic Acid Chemistry, Volume 1, 1968.

316. 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-D-RIBOSYL BROMIDE. AN INTERMEDIATE IN THE SYNTHESIS OF D-RIBOFURANOSYL NUCLEOSIDES. John D. Stevens and Hewitt G. Fletcher, Jr. Synthetic Procedure in Nucleic Acid Chemistry, Volume 1, 1968.

317. CHEMICAL SYNTHESIS OF D-XYLO-HEXOS-5-ULOSE 6-PHOSPHATE, A PUTATIVE INTERMEDIATE IN THE BIOSYNTHESIS OF MYO-INOSITOL. Donald E. Kiely, and Hewitt G. Flethcer, Jr. J. Org. Chem., 33, 3723 (1968).

318. THE SPECIFIC SUBSTANCE FROM DIPLOCOCCUS PNEUMONIAE TYPE 34 (U.S. TYPE 41): THE LOCATION OF THE O-ACETYL GROUPS. Nirmolundu Roy and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 10 (1969) 214-218.

319. THE SYNTHESIS AND SOLVOLYSIS OF SOME D-GLUCOPYRANOSYL BROMIDES HAVING A BENZYL GROUP AT C-2. Toshio Ishikawa and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 34, 563 (1969).

320. CRYSTALLINE MODIFICATIONS OF 1,6-ANHYDRO-b-D-ALTROPYRANOSE, AND TWO STRONGLY LEVOROTATORY ESTERS THEREOF. Ingvar Johansson and Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 10 (1969) 322-324.

321. THE SPECIFIC SUBSTANCE FORM DIPLOCOCCUS PNEUMONIAE TYPE 34 (U.S. TYPE 41). SYNTHESIS OF METHYL 3-O-b-D-GALACTOFURANOSYL-a-D-GLUCOPYRANOSIDE. C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 10 (1969) 213-219.

322. CYCLIZATION OF D-XYLO-HEXOS-5-ULOSE, A CHEMICAL SYNTHESIS OF SCYLLO- AND MYO-INOSITOLS FROM D-GLUCOSE. Donald E. Kiely and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 34, 1386 (1969).

323. SELECTIVE TRANSGLYCOSYLATION OF METHYLATED 2-ACETMIDO-2-DEOXY-b-D-GLUCOPYRANOSIDES ON A MICROSCALE. Wilmar L. Salo and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 34, 3026 (1969).

324. N-ACYLENAMINES FROM OXZOLINES. A NEW ROUTE TO 2-ACETAMIDOGLYCALS. Wilmar L. Salo and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 34, 3189 (1969).

325. 3,4,6-TRI-O-ACETYL-2-(N-ACETYLACETAMIDO)-1,2-DIDEOXY-D-LYXO-HEX-1-ENOPYRANOSE, AN ACETAMIDO-D-GALACTAL DERIVATIVE, AND THE MECHANISM OF ITS FORMATION FROM 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-GALACTOSE. N. Pravdic and H.G. Fletcher, Jr. Croatica Chemica Acta 41 (1969).

326. PRIMEVERULOSE (6-O-b-D-XYLOPYRANOSYL-D-FRUCTOSE) AND SOME DERIVATIVES THEREOF. David Rutherford and Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res. 11 (1969) 341-345.

327. INHIBITION BY ALDOBIOURONATES IN THE PRECIPITATION OF PNEUMOCOCCAL TYPE II AND III SYSTEMS. M. Heidelberger, N. Roy, and C.P.J. Glaudemans. Biochemistry (1969) 8, 4822.

1970s

328. THE SPECIFIC SUBSTANCE FROM DIPLOCOCCUS PNEUMONIAE TYPE 31. Nirmolendu Roy, William R. Carroll, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 12 (1970) 89-96.

329. THE ISOLATION OF VOLEMITOL AND OTHER POLYHYDRIC ALCOHOLS FROM AVOCADO SEEDS. Nelson K. Richtymer. Carbohydr. Res., 12 (1970) 135-138.

330. THE ISOLATION OF PERSEITOL AND VOLUMITOL FROM DEDUM, AND SOME OTHER OBSERVATIONS ON SEDUM CONSTITUENTS. Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 12 (1970) 139-142.

331. SYNTHESIS OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-a-D-MANNOPYRANOSYL PHOSPHATE AND URIDINE 5í-(2-ACETAMIDO-2-DEOXY-a-D-MANNOPYRANOSYL DIPOTASSIUM PYROPHOSPHATE). Wilmar L. Salo and Hewitt G. Fletcher, Jr. Biochemistry, (1970) 9, 878.

332. THE ISOLATION OF D-MANNOHEPTULOSE, PERSEITOL, D-GLYCERO-D-MANNOOCTULOSE, AND OTHER COMPOUNDS FROM PICHI TOPS (FABINA IMBRICATA RUIZ & PAV.). Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 12 (1970) 233-239.

333. BENZYL 2,3,4-TRI-O-BENZYL-b-D-GLUCOPYRANOSIDURONIC ACID AND SOME RELATED COMPOUNDS. Emmanuel Zissis and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 12 (1970 361-368.

334. THE OXIDATION OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXYALDOSES. TWO UNSATURATED LACTONES FROM 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-MANNOSE, AND D-GALACTOSE. N. Pravdic and H.G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 12 (1970) 471-474.

335. CHEMICAL STUDIES RELEVANT TO THE BIOSYNTHESIS OF INOSITOLS. Donald E. Kiely and Hewitt G. Fletcher, Jr. Annuals of the New York Academy of Science, Vol. 165, Article 2, pp. 559-563.

336. 1,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-D-FRUCTOFURANOSE AND SOME OF ITS DERIVATIVES. Robert K. Ness, Harry W. Diehl, and Hewitt G. Fletcher, Carbohydr. Res., 13, (1970) 23-32.

337. STUDIES ON THE MECHANISM OF ACTION OF URIDINE DIPHOSPHATE N-ACETYLGLUCOSAMINE 2-EPIMERASE. W. L. Salo, H. G. Fletcher, Jr. Biochemistry, (1970) 9, 882.

338. THE ISOLATION OF BOTHE A TALO-HEPTULOSE AND AN ALLO-HEPTULOSE FROM THE AVOCADO. SOME NEW PAPER-CHROMATOGRAPHIC DATA ON HEPTULOSES. I. Johansson, N. K. Richtmayer. Carbohydr. Res., 13 (1970) 461-464.

339. ALLYLIC DISPLACEMENTREACTIONS OF A 2-ACETAMIDO-D-GLUCAL DERIVATIVE WITH ACIDS AND PHENOLS. N. Pravdic, B. Zidovec, and H.G. Fletcher, Jr. Croatica Chemica Acta, 42 (1979) 523.

340. THE CHLOROACETYL GROUP IN SYNTHETIC CARBOHYDRATE CHEMISTRY. Maurice Bertolini and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 15 (1970) 263-270.

341. DE-O-BENZYLATION OF BENZYL ETHERS OF CARBOHYDRATE DERIVATIVES BY THIOLS IN THE PRESENCE OF BORON TRIFLUORIDE. Hewitt G. Fletcher, Jr. and Harry W. Diehl. Carbohydr. Res., 17 (1971) 383-391.

342. OXIDATION OF ALKYL GLYCOSIDES. Maurice Bertolini and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 17 (1971) 449-452.

343. SYNTHESIS OF SUCROSE AND OF a-D-GLUCOPYRANOSYL a-D-FRUCTOFURANOSIDE THROUGH THE USE OF 1,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-D-FRUCTOFURANOSE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 17 (1971) 465-470.

344. CRYSTALLINE D-GLYCERO-L-GLUCO-OCTULOSE, CRYSTALLINE METHYL D-GLYCERO-a-L-GLUCO-OCTULOPYRANOSIDE, AND SOME RELATED COMPOUNDS. N. K. Richtmayer, Carbohydr. Res., 17 (1971) 401-410.

345. 1,2,5-O-ETHYLIDYNE-a-D-GALACTOFURANOSE. Maurice Bertolini and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 18 (1971) 131-136.

346. THE OXIDATION OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXYALDOSES WITH AQUEOUS BROMINE. TWO DIASTEREOISOMERIC 2-ACETAMIDO-2,3-DIDEOXY-HEX-2-ENONO-1,4-LACTONES FROM 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-GLUCOSE, -MANNOSE, AND -GALACTOSE. N. Pravdic and H.G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 19 (1971) 339-352.

347. THE OXIDATION OF PARTIALLY SUBSTITUTED 2-ACETAMIDO-2-DEOXYALDOSES WITH METHYL SULFOXIDE-ACETIC ANHYDRIDE. SOME 2-ACETAMIDO-2-DEOXYALDONIC ACID DERIVATIVES. N. Pravdic and H.G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 19 (1971) 353-364.

348. 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-1-O-(p-NITROBENZYOYL)-b-D-RIBOFURANOSE, A CONVENIENT REAGENT FOR THE PREPARATION OF 2,3,5-TRI-O-BENZOYL-D-RIBOFURANOSYL CHLORIDE AND BROMIDE. Robert K. Ness and Hewitt G. Fletcher, Jr., and Kenneth W. Freer. Carbohydr. Res., 19 (1971) 423-429.

349. TWO BENZYLATED HYDROXYGLYCALS DERIVED FROM D-FRUCTOFURANOSE. Emmanuel Zissis, Robert K. Ness, and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 20 (1971) 9-15.

350. THE MECHANISM OF FORMATION OF SOME PENTOFURANOSYL HALIDES. C.P.J. Glaudemans, and Hewitt G. Fletcher, Jr. J. Org. Chem., 36, 3598 (1971).

351. ANITGEN-BINDING IgA MYELOMA PROTEINS IN MICE: SPECIFICITIES TO ANTIGENS CONTAING b-D-(1Æ6)-LINKED GALACTOSE SIDE CHAINS AND A PROTEIN ANTIGEN IN WHEAT. Michael Potter, Elizabeth B. Mushinski and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol., 108, No. 2, February 1972.

352. 2,3,4,6-TETRA-O-BENZYL-a-D-GLUCOPYRANOSE. C.P.J. Glaudemans and Hewitt G. Fletcher, Jr. Methods in Carbohydrate Chemistry, Vo. 6, 373-376 (1971).

353. SYNTHESIS OF A KETOSE FROM A PARTIALLY BENZYLATED ALDOSE. D-THREO-PENTULOSE FROM 2,3,5-TRI-O-BENZYL-D-ARABINOFURANOSE. Yechiel Rabinsohn and Hewitt G. Fletcher, Jr. Methods in Carbohydrate Chemistry, Vol. 6, 326-330 (1971).

354. A CRYSTALLINE, NONREDUCING ANHYDRO-OCTULOSE, PRESUMABLY 2,7-ANHYDRO-L-GLYCERO-b-D-MANNO-OCTULOPYRANOSE. Nelson K. Richtmyer. Carbohydr. Res., 23 (1972) 319-322.

355. HOMOGENOUS MOUSE IMMUNOGLOBULINS (MYELOMA PROTEINS) THAT BIND CARBOHYDRATES. Michael Potter and C.P.J. Glaudemans. Methods in Enzymology, 28, 1972, p. 388.

356. DICYCLOHEXYLAMMONIUM SALTS FOR THE ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ALDONIC ACIDS. Emmanuel Zissis, Harry W. Diehl, Hewitt G. Fletcher, Jr., and Nevenka Pravdic. Carbohydr. Res., 26 (1973) 323-333.

357. SPECTRAL CHANGES ON BINDING OF OLIGOSACCHARIDES TO MURINE IMMUNOGLOBULIN A MYELOMA PROTEINS. M.E. Jolley, S. Rudikoff, Michael Potter and C.P.J. Glaudemans. Biochemistry, 12, (1973) 3039.

358. THE PREPARATION AND PROPERTIES OF SOME 2-ACETAMIDO-2-DEOXYHEXONIC ACIDS. Emmanuel Zissis, Harry W. Diehl, and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 28 (1973) 327-337.

359. THE BEHAVIOR OF SOME ALDOSES WITH 2,2-DIMETHOXYPROPANE-N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-p-TOLUENESULFONIC ACID. I. AT ROOM TEMPERATURE (~25û). Akira Hasegawa and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 29 (1973) 209-222.

360. THE BEHAVIOR OF SOME ALDOSES WITH 2,2-DIMETHOXY-N,N-DIMETHYLFORMAMIDE-p-TOLUENESULFONIC ACID. II. AT 80û. Akira Hasegawa and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 29 (1973) 221-237.

361. CATALYTIC HYDROGENATION OF SOME 2-ACETAMIDOALDOSE DERIVATIVES. N. Pravdic, B. Zidovec, I. Franjic, and H.G. Fletcher, Jr. Croatica Chemica Acta 45 (1973) 343.

362. THE REARRANGEMENT REACTION OF SOME ACETYLATED UNSATURATED 2-ACETAMIDOALDOSE DERIVATIVES. SELECTIVE REMOVAL OF ONE N-ACETYL GROUP FROM 2-(N-ACETYLACETAMIDO) COMPOUNDS. N. Pravdic, B. Zidovec, and H.G. Fletcher, Jr. Croatica Chemica Acta 45 (1973) p. 333.

363. SIX BALB/c IgA MYELOMA PROTEINS THAT BIND ?b-(1?6)-D-GALACTAN. PARTIAL AMINO ACID SEQUENCES AND IDIOTYPES. Stuart Rudikoff, Elizabeth B. Mushinski, Michael Potter, C.P.J. Glaudemans and Michael E. Jolley. J. Exp. Med., 138, (1973) 1095-1106.

364. MAMMALIAN-LUNG GALACTAN. Cornelis P.J. Glaudemans, Michael E. Jolley, and Michael Potter. Carbohydr. Res., 30 (1973) 409-413.

365. HEWITT GRENVILLE FLETCHER, JR. 1917-1973. C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 31 (1973) 157.

366. SYNTHESIS OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-GLUCONO-1,4-LACTONE AND SOME ISOPROPYLIDENE ACETALS OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-GLUCONIC ACID DERIVATIVES. Nevenka Pravdic, Emmanuel Zissis, Miroslav Pokorny, and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 32 (1974) 115-126.

367. THE DETERMINATION OF BINDING CONSTANTS FOR BINDING BETWEEN CARBOHYDRATE LIGANDS AND CERTAIN PROTEINS. Michael E. Jolley and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 33 (1974) 377-382.

368. STRUCTURAL REQUIREMENTS FOR THE BINDING OF DERIVATIVES OF D-GALACTOSE TO TWO HOMOGENOUS MUREIN IMMUNOGLOBULINS. M.E. Jolley, C.P.J. Glaudemans, S. Rudikoff, and M. Potter. Biochemistry, 13, (1974) 3179.

369. THE OXIDATION OF PARTIALLY PROTECTED 2-ACETAMIDO-2-DEOXYPYRANOSES WITH SILVER CARBONATE ON CELITE. Nevenka Pravdic, Boris Danilov, and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 36 (1974) 167-180.

370. THE INHIBITORY ACTIVITY OF 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-D-GLUCONOLACTONES AND THEIR ISOPROPYLIDENE DERIVATIVES ON 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-b-D-GLUCOSIDASE. Miroslav Pokorny, Emmanuel Zissis, Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 37 (1974) 321-329.

371. CRYSTALLINE CELLOBIONO-1,5-LACTONE: ITS PREPARATION AND GROWTH-INHIBITORY ACTIVITY IN THE AVENA COLEOPTILE SECTION TEST. Harry W. Diehl, Miroslav Pokorny, Emmanuel Zissis, Robert K. Ness, and Hewitt G. Fletcher, Jr. Carbohydr. Res., 38 (1974) 364-368.

372. PURIFICATION OF N-ACETYL b-D-HEXOSAMINIDASSE FROM BULL EPIDIDYMIS BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY. Miroslav Pokorny and Cornelis P.J. Glaudemans. FEBS Letters, 50, January 1975.

373. BINDING STUDIES ON A MOUSE-MYELOMA IMMUNOGLOBULIN A HAVING SPECIFICITY FOR b-D-(1Æ6)-LINKED D-GALACTOPYRANOSYL RESIDUES. Corneils P.J. Glaudemans, Emmanuel Zissis, and Michael E. Jolley Carbohydr. Res., 40 (1975) 129-135.

374. A NEW MOUSE-MYELOMA IMMUNOGLOBULIN A HAVING SPECIFICITY FOR b-D-(1Æ6)-LINKED D-GALACTOPYRANOSYL RESIDUES. Belur N. Manjula, Cornelis P.J. Glaudemans, Elizabeth Mushinski and Michael Potter. Carbohydr. Res., 40 (1975) 137-142.

375. HEWITT GRENVILLE FLETCHER, JR. 1917-1973. C.P.J. Glaudemans. Adv. Carbohydr. Chem. and Biochemistry, Vol. 31, 1975.

376. THE INTERACTION OF HOMOGENOUS MURINE MYELOMA IMMUNOGLOBULINS WITH POLYSACCHARIDE ANTIGNENS. C.P.J. Glaudemans, Adv. Carbohydr. Chem. and Biochem. Vol. 31, 1975.

377. THE INHIBITORY ACTIVITIES OF 2-ACETAMIDO-2,3-DIDEOXY-D-HEX-2-ENONOLACTONES ON 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-b-D-GLUCOSIDASE. Miroslav Pokorny, Emmanuel Zissis, Hewitt G. Fletcher, Jr. and Nevenka Pravdic. Carbohydr. Res., 43 (1975) 345-354.

378. PREPARATION OF BENZYL 2,3,4-TRI-O-(CHLOROACETYL)-b-D-GLUCOPYRANOSIDURONIC ACID. Nirmolendu Roy and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 45 (1975) 299-301.

379. SUBUNIT INTERACTIONS IN MOUSE MYELOMA PROTEINS WITH ANTI -GALACTAN ACTIVITY. B.N. Manjula, C.P.J. Glaudemans, E.B. Mushinski, and M.Potter. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 73, (1976) 932-936.

380. HOMOGENOUS, ANTI-GALACTAN IMMUNOGLOBULINS. THE QUESTION OF SPECIFICITY. B.N Manjula and C.P.J. Glaudemans. Immunochemistry, (1976), 469-471.

381. DEAMINATED ACTIVE INTERMEDIATES IN THE IRREVERSIBLE ACID DENATURATION OF RIBONUCLEASE-A. B.N. Manjula, A. Seetharama Acharya and Paul J. Vithayathil. Int. J. Peptide Protein Res. 8, 1976, 275-282.

382. THE ANOMERS OF p-NITROPHENYL 2,3,5-TRI-O-BENZYL-D-ARABINOFURANOSIDE. E. Zissis and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 50 (1976) 292-295.

383. PURIFICATION OF HOMOGENOUS MURINE IMMUNOGLOBULINS WITH ANTI-FRUCTOFURANAN SPECIFICTY. Mark Vrana, Jelka Tomasic, and Cornelis P.J. Glaudemans. J. Immunol., Vol. 116, No. 6, June 1976.

384. AN IMPROVED PREPARATION OF THE CAPSULAR POLYSACCHARIDE FROM DIPLOCOCCOS PNEUMONIAE. C.P.J. Glaudemans and H.P. Treffers. Carbohydr. Res., 4 (1967) 181-184.

385. BINDING STUDIES ON ANTI-FRUCTOFURANAN MOUSE MYELOMA IMMUNOGLOBULINS A47N, A4, U61, AND E109. D.G. Streefkerk and C.P.J. Glaudemans. Biochemistry, 116, 1977, 3760-3765.

386. THE FORMATION OF ACTIVE HYBRID IMMUNOGLOBULINS FROM THE HEAVY AND LIGHT CHAINS OF D-GALACTAN BINDING MURINE MYELOMA IgAís S10 AND J539. B.N. Manjula, E.B. Mushinski, and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol. 199 (1977) 867-871.

387. THE BINDING OF PHOSPHORYLCHOLINE-CONTAING ANTIGENS FROM STREPTOCOCCUS PHEUMONIAE TO MYELOMA IMMUNOGLOBULINS M-603 AND H-8. C.P.J. Glaudemans, B.N. Manjula, L.G. Bennett and C.T. Bishop. Immunochemistry, 1977, 14, 675-679.

388. BINDING STUDIES ON HEAVY-LIGHT CHAIN RECOMBINANT HYBRID IMMUNOGLOBULINS A DERIVED FROM MURINE MYELOMA ANTI-FRUCTOFURANS. D.G. Streefkerk, M. Vrana, and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol., 1978, Vol. 120, No. 2, pp. 408-410.

389. DUAL BINDING SPECIFICITIES IN MOPC 384 AND 870 MURINE MYELOMA IMMUNOGLOBULINS. A.K. Bhattacharjee and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol., 120 (197 411-413.

390. AFFINITY OF HORSE ANTI-PHOSPHORYLCHOLINE ANTIBODIES FOR SOME PHEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDES. CONTRIBUTION OF THE POLYSACCHARIDE BACKBONE. B.N. Manjula and C.P.J. Glaudemans. Immunochemistry 15, 269-271 (1978).

391. HOMOGENOUS MURINE IMMUNOGLOBULINS WITH ANTICARBOHYDRATE SPECIFICITY. C.P.J. Glaudemans, M.K. Das, and M. Vrana. Methods in Enzymology, 50 (1978) 316-323.

392. A GENERAL CHROMATOGRAPHIC PROCEDURE FOR THE PURIFICATION OF MURINE MYELOMA IMMUNOGLOBULINS A. M.K. Das and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 62 (1978) 165-168.

393. ON THE STRUCTURE OF MAMMALIAN-LUNG GALACTAN. N. Roy and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 63 (1978) 318-322.

394. 5-(DIMETHYLAMINO)-1-NAPTHALENESULFONYL (DANSYL) DERIVATIVES OF SACCHARIDES. E. Zissis and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 63 (1978) 99-103.

395. EVIDENCE FOR A SINGLE TYPE OF LINKAGE IN A FRUCTOFURANAN FROM LOLIUM PERENNE. J. Tomasic, H.J. Jennings, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 62 (1978) 127-133.

396. ON THE STRUCTURE OF THE CAPSULAR POLYSACCHARIDE FROM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, SEROTYPE C. A.K. Bhattacharjee, K.J. Kwon-Chung, and C.P.J. Glaudemans. Immunochemistry, 1978, vol. 15, 673-679.

397. THE BINDING OF 5-(DIMETHYLAMINO)-1-NAPTHALENESULFONYL (DANSYL) DERIVATIVES OF D-GALACTOSE SACCHARIDES TO SEVERAL IMMUNOGLOBULINS CAPABLE OF BINDING b-(1Æ6)-LINKED D-GALACTOPYRANANS. A.K. Bhattacharjee and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 67 (1978) 536-540.

398. HAPTEN-LINKED CONFORMATIONAL EQUILIBRIA IN IMMUNOGLOBULINS XRPC-24 AND J-539 OBSERVED BY CHEMICAL RELAXATION. S. Vuk-Pavlovic, Y. Blatt, C.P.J. Glaudemans, D. Lancet, and I. Pecht. Biophys. J. (1978) pg. 161-174.

399. AN INTERPRETATION OF THE APPARENT DUAL SPECIFICITY OF SOME MURINE MYEOLMA IMMUNOGLOBULINS WITH INULIN-BINDING ACTIVITY. D.G. Streefkerk, B.N. Manjula, and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol. 122, No. 2, 537-541 (1979).

400. THE BINDING OF INULO-OLIGOSACCHARIDES TO HOMOGENOUS IMMUNOGLOBULINS B109 AND A47N. M.K. Das, D.G. Streefkerk and C.P.J. Glaudemans. Mol. Immuno., 16 97-100 (1979).

401. STRUCTUAL AND GENETIC BASIS OF IDIOTYPY IN THE GALACTAN-BINDING MYELOMA PROTEINS. M. Potter, E.B. Mushinski, S. Rudikoff, C.P.J. Glaudemans, E.A. Padlan and D.R. Davies. Ann. Immunol. (Inst. Pasteur) 130 C, 263-271 (1979).

402. THE AFFINITY OF A LINEAR, b-D-(1Æ6)-LINKED D-GLUCOPYRANAN (DEXTRAN) FOR HOMOGENOUS IMMUNOGLOBULIN A WE129. L.G. Bennett and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 72 (1979) 315-319.

403. BINDING STUDIES WITH ANTIBODIES HAVING PHOSPHORYLCHOLINE SPECIFICITY AND FRAGMENTS DERIVED FROM THEIR HOMOLOGOUS STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TYPE 27 CAPSULAR POLYSACCHARIDE. L.G. Bennett and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol., 122 (1979) 2356-2362.

404. ON THE STRUCTURE OF THE CAPSULAR POLYSACCHARIDE FROM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS SEROTYPE C-II. A.K. Bhattacharjee, K. J. Kwon-Chung and C.P.J. Glaudemans. Mol. Immuno., 16 (1979) 531-532.

405. THE STRUCTURE OF THE CAPSULAR POLYSACCHARIDE FROM CRYPTOCOCCUS NEOFORMORMANS SEROTYPE D. A.K. Bhattacharjee, K.J. Kwon-Chung and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 73 (1979) 183-192.

406. THE BINDING OF AROMATIC DERIVATIVES OF b-D-GALACTOPYRANOSIDES TO THE FABí OF IMMUNOGLOBULIN J539. OBSERVATIONS ON THE NATURE OF LIGNAD-ANTIBODY INTERACTIONS. M.K. Das, E. Zissis, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 73 (1979) 235-244.

407. CONTRIBUTIONS BY IONIC AND STERIC FEATURES OF LIGANDS TO THEIR BINDING WITH PHOSPHORYLCHOLINE-SPECIFIC IMMUNOGLOBULIN IgA H-8 AS DETERMINED BY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY. L.G. Bennett and C.P.J. Glaudemans. Biochemistry, 18 (1979) 3337-3342.

408. IMMUNOGLOBULINS WITH DIFFERENT SPECIFICITIES HAVE SIMILAR IDIOTYPES. E. Enohofer, C.P.J. Glaudemans and M.J. Boma. Mol. Immunol., (1970) 16, 1103-1110.

409. STRUCTURAL AND GENETIC BASIS OF IDOTYPE IN THE GALACTAN BINDING MYELOMA PROTEINS. M. Potter, E.B. Mushinski, S.Rudikoff, C.P.J. Glaudemans, E.A. Padlan, and D.R. Davies. Ann. Immunol (Inst. Pasteur) 130 C, 263-271 (1979).

1980s

410. METHOD FOR MEASURING THE AFFINITY BETWEEN CARBOHYDRATE LIGANDS AND CERTAIN PROTEINS. C.P.J. Glaudemans and M.E. Jolley. Methods in Carbohydrate Chemistry, 8, 145-149 (1980).

411. O-CHLOROACETATE DERIVATIVES OF SUGARS AS SYNTHETIC INTERMEDIATES. C.P.J. Glaudemans and M.J. Bertonlini. Methods in Carbohydrate Chemistry, 8, 271-275 (1980).

412. STRUCTURAL STUDIES ON THE MAJOR CAPSULAR POLYSACCHARIDE FROM CRYPTOCOCCUS BACILLOPORUS SEROTYPE B. A.K. Bhattacharjee, K.J. Kwon-Chung and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 82 (1980) 103-111.

413. A COMMON MECHANISM OF HAPTEN BINDING TO IMMUNGLOBULINS AND THEIR HETEROLOGOUS CHAIN RECOMBINANTS. R. Zidovetski, Y. Blatt, C.P.J. Glaudemans, B.N. Manjula and I. Pecht. Biochemistry 19 2790-2795 (1980).

414. K CHAIN JOINING SEGMENTS AND STRUCTURAL DIVERSITY OF ANTIBODY COMBINING SITES. S. Rudikoff, D.N. Rao, C.P.J. Glaudemans and M. Potter. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77, 4270-4274 (1980).

415. THE INTERACTION OF TWO POLYSACCHARIDES CONTAING b-(1Æ6)-LINKED GALACTOPYRANOSYL RESIDUES WITH TWO MONOCLONAL ANTIGALACTAN IMMUNOGLOBULIN FABí FRAGMENTS. A. Roy, B.N. Manjula and C.P.J. Glaudemans. Mol. Immunol. 18, 79-84 (1981).

416. SYNTHESIS OF 6-O-(6-O-b-D-GALACTOPYRANOSYL-b-D-GALACTOPYRANOSYL)-b-D-GALACTOPYRANOSE BY USE OF 2,3,4-TRI-O-ACETYL-6-O-(CHLOROACETYL)-a-D-GALACTOPYRANOSYL BROMIDE, A KEY INTERMEDIATE FOR THE SOLID PHASE SYNTHESIS OF b-(1Æ6)-LINKED-D-GALACTOPYRANANS. A. Bhattacharjee, E.Zissis and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 89, 249-254 (1981).

417. THE BINDING SITES OF THE TWO MONOCLONAL IMMUNOGLOBULIN AS J539 AND W3129. THERMODYNAMIC MAPPING OF A GROOVE- AND A CAVITY-TYPE IMMUNOGLOBULIN, BOTH HAVING ANTI-POLYSACCHARIDE ACTIVITY. A.K. Bhattacharjee, M.K. Das, A. Roy, and C.P.J. Glaudemans. Mol. Immun., 18, 277-280 (1981).

418. A HYPOTHETICAL SPACE FILLING MODEL OF THE V-REGIONS OF THE GALACTAN-BINDING MYELOMA IMMUNOGLOBULIN J539. Richard Feldman, Michael Potter and Cornelis P.J. Glaudemans. Mol. Immun., 18, 683-698 (1981).

419. CAPSULAR POLYSACCHARIDES FROM A PARENT STRAIN AND FROMA POSSIBLE, MUTANT STRAIN OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS SEROTYPE A. Apurba K. Bhattacharjee, Kyung J. Kwon-Chung, and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 95, 237-248 (1981).

420. PREPARATION OF TWO METHYL DEOXYFLUORO-b-D-GALACTO-PYRANOSIDES, AND THEIR INTERACTION WITH GALACTAN-SPECIFIC IMMUNOGLOBULIN A 7539 (FABí). Y. Ittah and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 95 189-194 (1981).

421. INTERACTION OF SACCHARIDE HAPTENS WITH MYELOMA PROTEINS. A 270-Mhz PROTON NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE STUDY. P. Gettins, J. Boyd, C.P.J. Glaudemans, M. Potter and R.A. Dwek. Biochemistry, 20, 7463-7469 (1981).

422. THE INTERACTION OF MOUSE MYELOMA IMMUNOGLOBULIN 515 WITH NEGATIVELY CHARGED POLYSACCHARIDE ANTIGENS. B.N. Manjula, M. Potter, and C.P.J. Glaudemans. Mol. Immunol., 19, 913-923 (1982).

423. A SURFACE POLYSACCHARIDE OF E. COLI 011 CONTAINS O-ANTIGEN AND INHIBITS AGGLUTINATION OF CELLS BY O-ANTISERUM. Robert C. Goldman, David White, Frits Ørskov, Ida Ørskov, Paul D. Rick, Marc S. Lewis, Apurba K. Bhattacharjee and Loretta Leive. J. of Bacteriology, 151, 1210-1221 (1982).

424. SYNTHESIS OF THREE DISACCHARIDES FOR THE PREPARATION OF IMMUNOGENS BEARING IMMUNODETERMINANTS KNOWN TO OCCUR ON GLYCOPROTEINS. Göran Ekborg, Yoshiaki Sone and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 110, 55-67 (1982).

425. REEXAMINATION OF BINDING OF MOPC 384 AND 870. LETTER TO THE EDITOR. A.K. Bhattacharjee and C.P.J. Glaudemans. J. Immunol., 130, 1012 (1983).

426. MONOCLONAL IgA J539 BINDS GALACTOPYRANOSYL ANTIGENS ON ITS SURFACE. G. Ekborg, Y. Ittah, C. P. J. Glaudemans, Mol. Immunol. 20 (1983) 351-359.

427. SYNTHESIS OF METHYL 3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. P. Kovác and C. P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 123, 326-331 (1983).

428. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY FLUORINATED METHYL b-GLYCOSIDES OF 1Æ6)-b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES. Pavol Kovác and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 123, C29-C30 (1983).

429. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY FLUORINATED METHYL b-GLYCOSIDES OF (1Æ6)-b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES II. METHYL 4-DEOXY-4-FLUORO 6-O-(b-D-GALACTOPYRANOSYL)-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. Pavol Kovác and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydrate Chem., 3, 349-358 (1984).

430. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF METHYL 6-O-a- AND -b-D-GALACTOPYRANOSYL-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. Pavol Kovác, Edward A. Sokoloski and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 128, 101-109 (1984).

431. (p-TRIFLUOROACETamido)PHENYL 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-4-O-b-D-MANNOPYRANOSYL-b-D-GLUCOPYRANOSIDE. Göran Ekborg and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 129, 289-294 (1984).

432. CAPSULAR POLYSACCHARIDES OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS. A.K. Bhattacharjee, J.E. Bennett and C.P.J. Glaudemans. Rev. Inf. Dis., 6, 619-624 (1984).

433. p-NITROPHENYL 2- AND 3-O-a-D-MANNOPYRANOSYL-a-D-MANNOPYRANOSIDE. Göran Ekborg and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 134, 83-87 (1984).

434. MAPPING OF SUBSITES IN THE COMBING AREA OF MONOCLONAL ANTI-GALACTAN IgA J539. Cornelis P.J. Glaudemans, Pavol Kovác and Kjeld Rasmussen. Biochemistry., 23, 6732-6736 (1984).

435. GALACTOFURANOSYL GROUPS ARE IMMUNODOMINANT IN ASPERGILLUS FUMIGATUS GALACTOMANNAN. John E. Bennett, A.K. Bhattacharjee and C.P.J. Glaudemans. Molec. Immuol., 22, 251-254 (1985).

436. INTERMEDIATES FOR THE STEPWISE SYNTHESIS OF (1Æ3)-b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES OR THEIR METHYL GLYCOSIDES. P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 138, C10-12 (1985).

437. THE REACTION OF METHYL 2,4,6-TRI-O-BENZOYL-3-O-BENZYL-b-D-GALACTOPYRANOSIDE WITH 1,1-DICHLOROMETHYL ETHER. P. Kovác, N.F. Whittaker and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydr. Chem., 4, 243-254 (1985).

438. PROBING THE COMBING SITE OF MONOCLONAL IgA J539 USING DEOXYFLUORO- AND OTHER GALACTOSIDES AS LIGANDS. C.P.J. Glaudemans and P. Kovác. Mol. Immunol., 22, 651-653 (1985).

439. SYNTHESIS OF METHYL O-(3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSYL)-(1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANOSIDE AND METHYL O-(3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSYL)-(1Æ6)-O-b-D-GALACTOPYRANOSYL-(1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. P.Kovác, H.C. Yeh, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 140, 277-288 (1985).

440. SYNTHESIS OF METHYL GLYCOSIDES OF b-(1Æ6)-LINKED D-GALACTOBIOSE, GALACTOTRIOSE, AND GALACTOTETRAOSE HAVING A 3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSIDE END-RESIDUE. P. Kovác and C.P.J. Glaudemans, Carbohydr. Res., 140, 289-209 (1985).

441. SYNTHESIS OF METHYL O-(3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSYL)-(1Æ6)-O-(b-D-GALACTOPYRANOSYL-(1Æ6)-3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSIDE AND RELATED NMR STUDIES. P. Kovác, C.P.J. Glaudemans, W. Guo, T.C. Wong. Carbohydr. Res., 140, 299-311 (1985).

442. SYNTHESIS OF 1,2,3,4-TETRA-O-ACETYL-6-O-BROMOACETYL-b-D-GALACTOPYRANOSE. P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 140, 313-318 (1985).

443. SYNTHESIS OF p-NITROPHENYL b-GLYCOSIDES OF (1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANOSYL-OLIGOSACCHARIDES. G. Ekborg, B. Vranesic, A.K. Bhattacharjee, P. Kovác, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 142, 203-211 (1985).

444. p-TRIFLUOROACETAMIDOPHENYL O-(a-D-MANNOPYRANOSYL-(1Æ3)-O-[a-D-MANNOPYRANOSYL-(1Æ6)-b-D-MANNOPYRANOSIDE. G. Ekborg and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 142, 213-221 (1985).

445. AN EFFICIENT, UNAMBIGUOUS SYNTHESIS OF METHYL 3-O-b-D-GALACTOPYRANOSYL-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. FURTHER STUIDES ON THE SPECIFICITY OF ANTI-GALACTOPYRANNAN MONOCLONAL ANTIBODIES. P. Kovác, C.P.J. Glaudemans, and R.B. Taylor. Carbohydr. Res., 142, 158-164 (1985).

446. SYNTHESIS OF METHYL O-(-D-GALACTOPYRANOSYL-(1Æ6)-(3-DEOXY-3-FLUORO-b-D-GALACTOPYRANOSYL)-(1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. CONFIRMATION OF THE LOCATION OF SUBSITE D IN THE MONOCLONAL IgA J539. P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydr. Chem., 4, 613-626 (1985).

447. SYSTEMATIC CHEMICAL SYNTHESIS OF (1Æ6)-b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES AND RELATED COMPOUNDS. P. Kovác. Carbohydr. Res., 194, C12-C14 (1985).

448. SYNTHESIS OF 2,3-EPOXYPROPYL O-b-D-GALACTO-PYRANOSYL-(1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. E. Falent-Kwast, P. Kovác, A. Bax and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 145, 332-340 (1986).

449. GENERAL SYNTHESIS OF (1Æ3)-b-D-GALACTO-OLIGOSACHHARIDES AND THEIR METHYL b-GLYCOSIDES BY A STEPWISE OR A BLOCKWISE APPROACH. P. Kovác, R.B. Taylor and C.P.J. Glaudemans. J. Org. Chem., 50, 5323-5333 (1996).

450. MONOCLONAL ANTI-GALACTAN IgA J539 BINDS INTERCATENARILY TO ITS POLYSACCHARIDE ANTIGEN. OBSERVATIONS ON THE BINDING OF ANITBODY TO A MACROMOLECULAR ANTIGEN. C.P.J. Glaudemans, A.K. Bhattacharjee and B.N. Manjula. Mol. Immun., 23, 655-660 (1986).

451. IMMUNODOMINANCE OF TERMINAL SUGARS REVISITED. C.P.J. Glaudemans. Mol. Immun., 23, 917-918 (1986).

452. THE REACTION OF METHYL 3-O-BENZYL-4,6-O-BENZYLIDENE-a-D-MANNOPYRANOSIDE WITH DAST. P. Kovác, H.J.C. Yeh, G.L. Jung and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydr. Chem., 5, 497-512 (1986).

453. A SHORT SYNTHESIS OF 2-DEOXY-2-FLUORO-D-GLUCOSE. P. Kovác. Carbohydr. Res., 153, 168-170 (1986).

454. EFFICIENT CHEMICAL SYNTHESIS OF METHYL b-GLYCOSIDES OF b-(1Æ6)-LINKED D-GALACTOOLIGOSACCHARIDES BY A STEPWISE AND A BLOCKWISE APPROACH. P. Kovác. Carbohydr. Res., 153, 237-251 (1986).

455. SYNTHESIS OF 2,3-EPOXYPROPYL b-GLYCOSIDES OF (1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANO-OLIGOSACCHARIDES AND THEIR BINDING TO MONOCLONAL ANTI-GALACTAN IgA J539 AND IgA X24. E.M. Nashed and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 158, 125-136 (1986).

456. SEVEN STRUCTURALLY DIFFERNT MURINE MONOCLONAL GALACTAN-SPECIFIC ANTIBODIES SHOW IDENTITY IN THEIR GALACTOSYL-BINDING SUBSITE ARRANGEMENTS. C.P.J. Glaudemans. Mol. Immunol., 24, 371-377 (1987).

457. THE REACTION OF 2,3,4-TRI-O-BENZYL-D-GLUCOSE WITH DAST. P. Kovác, H.J.C. Yeh and G.L. Jung. J. Carbohydr. Chem., 6, 423-439 (1987).

458. ALTERNATIVE SYNTHESES AND RELATED NMR STUDIES OF PRECURSORS FOR INTERNAL b-D-GALACTOPYRANOSYL RESIDUES, ALLOWING CHAIN EXTENSION AT O-4. P. Kovác and R.B. Taylor. Carbohydr. Res., 167, 153-173 (1987).

459. SELECTIVE SILYATION OF b-D-GALACTOSIDES. A NEW APPROACH TO SYNTHESIS OF (1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANO-OLIGOSACCHARIDES. E.M. Nashed and C.P.J. Glaudemans. J. Org. Chem., 52, 23 (1987), 5255-5260.

460. SYNTHESIS AND NMR SPECTRA OF METHYL 2-DEOXY-2-FLUORO- AND 3-DEOXY-3-FLUORO-a- AND b-D-GLUCOPYRANOSIDES. P. Kovác, H.J.C. Yeh, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 169, 23-34 (1987).

461. CHARACTERIZATION OF RABBIT ANTIBODIES THAT RECOGNIZE DTERMINANTS ON NATURALLY OCCURING GLYCOPORTEINS. A.K. Bhattacharjee and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 173, 169-174 (1988).

462. 3-AZI-1METHOXYBUTYL b-D-GALACTOPYRANOSIDE, A PHOTO AFFINITY LABEL FOR MONOCLONAL ANTOGALACTAN ANTIBODIES OF THE VHGAL 39.1/55.1 GENE FAMILY. Grace L. Jung, Kevin R. Holme, Cornelis P.J. Glaudemans, Jochen Lehmann, and Helga Lay. Carbohydr. Res., 174, 78-98 (1988).

463. SYNTHESIS OF METHYL 6í-DEOXY-6í-FLUORO-a-ISOMALTOSIDE AND OF THE CORRESPONDING TRISACCHARIDE. P. Kovác, V. Sklenár, and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 175, 201-213 (1988).

464. DEOXYFLUORO CARBOHYDRATES AS PROBES OF BINDING SITES OF MONOCLONAL ANTISACCHARIDE ANTIBODIES. Cornelis P.J. Glaudemans and Pavol Kovác. in Fluorinated Carbohydrates: Chemical and Biochemical Aspects. ACS Symp. Series 374, 78-101 (1988).

465. STEREOCONTROLLED SYNTHESIS OF 6í-DEOXY-6-FLUORO-DERIVATIVES OF METHYL a-SOPHOROSIDE, a-LAMINARIBIOSIDE, a-KOJIBIOSIDE, AND a-NIGEROSIDE. P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydr. Chem., 7, 317-335 (1988).

466. SYSTEMATIC CHEMICAL SYNTHESIS AND NMR SPECTRA OF METHYL a-GLYCOSIDES OF ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES AND RELATED COMPOUNDS. P. Kovác and L. Lerner. Carbohydr. Res., 184, 87-112 (1988).

467. THE SYNTHESIS OF N-GLYCOSYLOXYPHTHALIMIDES VIA MITSUNOBU REACTION. E. Grochowski, E.M. Nashed and Y. Yurczak. Bull. Polish Acad. Sci., Chem., 35, 255-260 (1987).

468. EIN PHOTOLABILES DISACCHARID-C-GLYCOSID ALS AFFINITÄTSREAGENZ FÜR ANTIGALACTAN IgA X24. C.S. Kuhn, C.P.J. Glaudemans und J. Lehmann. Liebigs Ann. Chem. (1989) 357-360.

469. IMPROVED SYNTHESIS OF THE 2-,3- AND 4-DEOXY DERIVATIVES FROM METHYL b-D-GALACTOPYRANOSIDE. T.H. Lin, P. Kovác, C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 188, 228-238 (1989).

470. THE SUBSITES OF MONOCLONAL ANTI DEXTRAN IgA W3129. Cornelis P.J. Glaudemans, Pavol Kovác amd Arepali S. Rao. Carbohydr. Res., 190, 267-277 (1989).

471. COUPLING REACTIONS OF O-(TRIMETHYLSILYL) GLYCOSIDES AND 6-O-(tert-BUTYLDIPHENYLSILYL)-PROTECTED GALACTOSIDES IN THE PRESENCE OF TRIMETHYLSILYL TRIFLATE, A NEW METHOD OF FORMING b-(1Æ6)-OLIGOSACCHARIDIC LINKAGES. E.M. Nashed and C.P.J. Glaudemans. J. Org. Chem., 54, 6116-6118 (1989).

472. SELECTIVE BROMOACETYLATION OF ALKYL HEXOPYRANOSIDES: A FACILE PREPARATION OF INTERMEDIATES FOR THE SYNTHESIS OF (1Æ6)-LINKED OLIGOSACCHARIDES, T. Ziegler, P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 194, 185-198 (1989).

473. A SPACER MODIFIED TRISACCHARIDE AS PHOTOLABILE LIGAND FOR AFFINITY LABELING OF ANTIGALACTAN IgA X24. Cornelis P.J. Glaudemans, Jochen Lehmann and Markus Scheuring. Angew. Chem. 28 (1989) 1669-1670 (Engl. Int. Ed).

1990s

474. SYNTHESIS OF THE 4-DEOXY-2-DEUTERO-4-FLUORO ANALOG OF METHYL O-b-D-GALACTOPYRANOSYL-(1Æ6)-b-D-GALACTOPYRANOSIDE. G. Doyle Daves, P. Kovác, and C.P.J. Glaudemans. J. Carcohydrate Chem., 9, 101-112 (1990).

475. O-GLYCOSYLHYDROXYLAMINES: A NEW CLASS OF MONOSACCHARIDES. E.M. Nashed, E. Grochowski, E. Cryzewska. Carbohydr. Res., 196, 184-190 (1990).

476. PURIFICATION OF AN EXO-b-(1Æ3)-D-GALACTANASE OF IRPEX LACTEUS (POLYPORUS TULIPIFERAL) AND ITS ACTION ON ARABINOGALACTAN-PROTEINS. Y. Tsumiuraya, N. Mochizuki, Y. Hashiruoto and P. Kovác. J. Biol. Chem., 265, 7207-7215 (1990).

477. ALTERNATIVE SYNTHESES OF (1Æ3)-b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES. T. Ziegler, B. Adams, P. Kovác, and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydr. Chem., 9, 135-158 (1990).

478. TRANSESTERIFICATION DURING GLYCOSYLATION PROMOTED BY SILVER TRIFLUOROMETHANESULFONATE. T. Ziegler, P. Kovác, C.P.J. Glaudemans. Liebigs Ann. Chem., (1990) 613-615.

479. SYNTHESIS OF A SERIES OF METHYL b-GLYCOSIDES OF (1Æ6)-b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES HAVING ONE RESIDUE DEOXYGENATED AT POSITION 3. P. Kovác and K.J. Edgar. Carbohydr. Res., 201, 79-93 (1990).

480. A SYNTHETIC HEPTASACCHARIDE REVEALS THE CAPABILITY OF A MONOCLONAL ANTIBODY TO READ INTERNAL EPITOPES OF A POLYSACCHARIDE ANTIGEN. T. Ziegler, P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 203, 253-263 (1990).

481. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY DEOXYGENATED LIGANDS RELATED TO (1Æ6)-b-D-GALACTOOLOGOSACCHARIDES, AND STUDIES ON THEIR BINDING TO MONOCLONAL ANTIGALACTAN ANTIBODIES. T. Zielger, V. Pavliak, T-H Lin, P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 204, 167-186 (1990).

482. PHASE-TRANSFER-PROMOTED RUTHENIUM OXIDE OXIDATIONS OF CARBOHYDRATES II. P.E. Morris, D.E. Kiely, G.S. Vigee and P. Kovác. J. Carbohydr. Chem., 9, 661-673 (1990).

483. SIGNIFICANT CONORMATIONAL CHANGES IN AN ANTIGENIC CARBOHYDRATE EPITOPE UPON BINDING TO A MONOCLONAL ANTIBODY. C.P.J. Glaudemans, Laura Lerner, G. Doyle Daves, Jr., Pavol Kovác, Richard Venable and Ad Bax. Biochemistry, 29, 10906-10911 (1990).

484. SEQUENCE OF THE VH GENE FOR MURINE IgA X24. R.S. Arepalli, M. Heller and C.P.J. Glaudemans. Nucl. Acids Res, 18, 7152 (1990).

485. BINDING CHARACTERISTICS OF IgA 16.4.12E, A MONOCLONAL ANTIBODY WITH SPECIFICITY FOR THE NON-REDUCING TERMINAL EPITOPE OF a-(1Æ6)-DEXTRANS. E.M. Nashed, G.R. Perdomo, E.A. Padlans, P. Kovác, T. Matsuda, E. Akabat and C.P.J. Glaudemans. J. Biol. Chem., 265, 20699-20707 (1990).

486. MAPPING OF SUBSITES OF MONOCLONAL, ANTI-CARBOHYDRATE ANTIBODIES USING DEOXY- AND DEOXYFLUORO SUGARS. C.P.J. Glaudemans. Chem. Rev., 91, 25-33 (1991).

487. A SHORT SYNTHESIS OF 1,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-2-AZIDO-2-DEOXY-b-D-GLUCOPYRANOSE AND THE CORRESPONDING a-GLUCOSYL CHLORIDE FROM D-MANNOSE. V. Pavliak, P. Kovác. Carbohydr. Res., 210, 333-337 (1991).

488. THE B/E LINKED SCAN OF THE FAST ATOM BOMBARDMENT SPECTRA: A POWERFUL TOOL FOR THE SEQUENCE-ANALYSIS OF OLIGOSACCARIDES. V. Kovácik, L.K. Parinell, P. Kovác. Org. Mass. Spectrom, 27, 159-160 (1992).

489. A SYNTHETIC OCTASACCHARIDE MIMICS THE NATIVE, O-SPECIFIC DETERMINANT OF THE SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 LIOPOPLYSACCHARIDE. V. Pozsgay, C.P.J. Glaudemans, J.B. Robbins, and R. Schneerson. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2, 255-260 (1992).

490. SYNTHESIS OF LIGANDS RELATED TO THE O-SPECIFIC ANTIGEN OF TYPE 1 SHIGELLA DYSENTERIAE. 3. GLYCOSYLATION OF 4,6-O-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF METHYL 2-ACETAMIDO-2-DEOXY-a-D-GLUCOPYRANOSIDE WITH GLYCOSYL DONORS DERIVED FROM MONO- AND OLIGOSACCHARIDES. P. Kovác and K.J. Edgar. J. Org. Chem, 57, 2455-2467 (1992).

491. TWO METHYL TRI-O-BENZOYL-HEX-ENOPYRANOSIDES ARE AMONGST THE PRODUCTS OF THE REACTION OF METHYL 2,3,6-TRI-O-BENZOYL-b-D-GALACTOPYRANOSIDE WITH DIMETHYL AMINOSULFUR TRIFLUORIDE. E. Petráková. H.J.C. Yeh, P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. J. Carbohydr. Chem., 11, 407-412 (1992).

492. STEREOSELECTIVE SYNTHESES OF A DI-, TRI-AND TETRASACCHARIDE FRAGMENT OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 O-ANTIGEN USING 3,4,6-TRI-O-ACETYL-2-AZIDO-2-DEOXY-a-D-GLUCOPYRANOSYL CHLORIDE AS A GLYCOSYL DONOR. V. Pavliak, P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 229, 103-116 (1992).

493. BINDING STUDIES ON INTERNAL IMMUNODETERMINANTS. SYNTHESIS OF b-(1Æ6)-LINKED OLIGOSACCHARIDES HAVING ONE TO FOUR INTERNAL D-GALACTOPYRAOSYL RESIDUES FLANKED BY D-GENTIOBIOSE RESIDUES. T. Ziegler, H. Sutorius and C.P.J. Glaudemans, Carbohydr. Res., 229, 271-291 (1992).

494. CARBOHYDRATE ANTIGENS. C.P.J. Glaudemans. Encycl. Immunol. Roitt and Delves, Ed., Academic Press; 281-285, 1992.

495. NEW STRATEGIES IN THE SYNTHESIS OF b-D-GALACTO-OLIGOSACCHARIDES. A SYNTHETIC HEPTASACCHARIDE REVEALS THE "GROOVE-BINDING" CHARACTER OF A MONOCLONAL ANTIBODY. T. Ziegler, Pavol Kovác and Cornelis Glaudemans. Carbohydrates. H. Gura, A. Hasegawa, and T. Suami, Eds., 357-368 (1992).

496. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY DEOXYGENATED METHYL a-ISOMALTOTRIOSIDES. Eva Petráková, Pavol Kovác and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 233, 101-112 (1992).

497. THE MAJOR CAPSULAR POLYSACCHARIDE OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS SEROTYPE B. A.K. Bhattacharjee, K.J. Kwon-Chung and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 232, 271-272 (1992).

498. SYNTHESIS OF OLIGOSACCHARIDES RELATED TO PLANT, VERTEBRATE AND BACTERIAL CELL-WALL GLYCANS. V. Pozsgay. Carbohydrates. H. Ogura, A. Hasegawa and T. Suami Ed, 188-227 (1992).

499. SYNTHESIS OF LIGANDS RELATED TO THE O-SPECIFIC ANTIGEN OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1. PART 4. ENHANCED STEREOSELECTIVITY OF a-D-GALACTOSYLATION IN THE SYNTHESIS OF THE SEQUENCE a-D-Galp-(1Æ3)-a-D-GlcpNAc, ALLOWING FURHTER EXTENSION OF THE CHAIN AT C-2'. P. Kovác. J. Carbohydr. Chem., 11, 999-1014 (1992).

500. A SIMPLE METHOD FOR AVOIDING ALKYTHIO GROUP MIGRATION DURING THE SYNTHESIS OF THIOGLYCOSIDE 2,3-ORTHOESTERS. AN IMPROVED SYNTHESIS OF PARTIALLY ACYLATED 1-THIO-a-L-RHAMNOPYRANOSIDES. V. Pozsgay. Carbohydr. Res., 235, 295-302 (1992).

501. SYNTHESIS OF A TETRASACCHARIDE BUILDING BLOCK OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE1. V. Pozsgay, C.P.J. Glaudemans, J.B. Robbins, and R. Schneerson. Tetrahedron, 48, 10249-10264 (1992).

502. DISTINGUISHING ANTIBODIES THAT BIND INTERNAL ANTIGENIC DETERMINANTS FROM THOSE THAT BIND THE ANTIGENIC CHAIN-TERMINUS ONLY. C.P.J. Glaudemans, L.G. Bennett, A.K. Bhattacharjee, E.M. Nashed and T. Ziegler. ACS Symp. Ser. 519, (1993), 72-79; P.J. Garegg and A.A. Lindberg, Eds.

503. ENHANCED STRUCTURAL INFORMATION ON OLIGOSACCHARIDES BY SCAN OF LINKED MAGNETIC AND ELECTROSTATIC FIELDS (B/E) AND NEUTRAL GAS COLLISION FAST-ATOM-BOMBARDMENT MASS SPECTROMETRY (FABMS). V. Kovácik, H.K. Lee, P. Kovác. Carbohydr. Res., 239, 61-70 (1993).

504. SEQUENTIAL ANALYSIS OF OLIGOSACCHARIDES BY DIRECT CHEMICAL IONIZATION MASS SOECTROMETRY. V. Kovácik, N.F. Whittaker and P. Kovác. Chem. Papers, 46, 410-412 (1992).

505. SYNTHESIS OF A TETRASACCHARIDE DONOR CORRESPONDING TO THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1. V. Pozsgay, C.P.J. Glaudemans, J.B. Robbins and R. Schneerson. Carbohydr. Res., 244, 259-273 (1993).

506. ALKYLATION. P. Kovác. Handbook of Derivatives for Chromatography, 2nd Edition. K. Blau and J.M. Halket, Ed. John Wiley & Sons, Ltd., 1993, pp 109-129.

507. DI- AND TRI-SACCHARIDE GLYCOSYL DONORS FOR THE SYNTHESIS OF FRAGMENTS OF THE O-SPECIFIC ANTIGEN OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1. P. Kovác. Carbohydr. Res., 245, 219-231 (1993).

508. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE CRYSTALLINE METHYL a-GLYCOSIDE OF THE REPEATING UNIT OF THE O-POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O:1. M. Gotoh and P. Kovác. J. Carbohydr. Chem., 12, 981-982 (1993).

509. BINDING OF THE O-ANTIGENS OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 AND 26 RELATED SYNTHETIC FRAGMENTS TO A MONOCLONAL IgM ANITBODY. V. Pavliak, E.M. Nashed, V. Pozsgay, P. Kovác, A. Karpas, C. Chu, R. Schneerson, J. B. Robbins and C.P.J. Glaudemans. J. Biol. Chem., 268, 25797-25802 (1993).

510. SYNTHESIS FO METHYL O-a-L-RHAMNOPYRANOSYL-(1Æ2)-a-D-GALACTOPYRANOSIDES SPECIFICALLY DEOXYGENATED AT POSITION 3,4 OR 6 OF THE GALACTOSE RESIDUE. L.A. Mulard, P. Kovác and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 251, 213-232 (1994).

511. SYNTHESIS OF METHYL a-ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES SPECIFICALLY DEOXYGENATED AT POSTION 2 OF THE TERMINAL GLYCOPYRANOSYL UNIT. E. Petráková and C.P.J. Glaudemans. Glycoconjugate J., 11, 17-22 (1994).

512. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY MONOFLUORINATED LIGANDS RELATED TO THE O-POLYSACCHARIDE OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1. Laurence A. Mulard, Paul Kovác, Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 259, 21-34 (1994).

513. FLUORINATION AT POSITION 6 OF DERIVATIVES OF METHYL a-D-GALACTOPYRANOSIDE. Laurence A. Mulard, P. Kovác, Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 259, 117-129 (1994).

514. IMPROVED SYNTHESIS AND THE CRYSTAL STRUCTURE OF METHYL 4,6-DIDEOXY-4-(3-DEOXY-L-GLYCERO-TETRONAMIDO)-a-D-MANNOPYRANOSIDE, THE METHYL a-GLYCOSIDE OF THE INTRACACTENARY REPEATING UNIT OF THE O-POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O:1. Makato Gotoh, Charles N. Barnes and Pavol Kovác. Carbohydr. Res., 260, 203-218 (1994).

515. SYNTHESIS OF THE METHYL a-GLYCOSIDE OF THE INTRACATENARY DISACCHARIDE REPEATING UNIT OF THE O-PS OF V. CHOLERAE O:1. A COMPARISON OF TWO ASSEMBLY STRATEGIES. M. Gotoh and P. Kovác. J. Carbohydr. Chem., 13, 1193-1213 (1994).

516. SYNTHETIC SACCHARIDES CAN DELINEATE THE BINDING OF POLYSACCHARIDE TO MONOCLONAL ANTIBOIDES. Cornelis P.J. Glaudemans, P. Kovác, E.A. Padlan and S. Rao Arepalli. ACS Symposium Series, 560, 157-183 (1994).

517. IDENTIFICAITON OF PROTEIN-MEDIATED INDIRECT NOE-EFFECT IN A DISSACCHARIDE-FAB' COMPLEX BY TRANSFERRED ROESY. S.R. Arepalli, C.P.J. Glaudemans, G. Doyle Daves, P. Kovác and A. Bax. J. Magn. Res., B106, 195-198 (1995).

518. MAPPING OF HYDROGEN BONDING BETWEEN SACCHARIDES AND PROTEINS IN SOLUTION. Cornelis P.J. Glaudemans, Pavol Kovác ane Eugenia M. Nashed. Methods in Enzymol., 247, 305-322 (1994).

519. SYNTHESIS OF METHYL GLYCOSIDES OF SOME a-ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES SPECIFICALLY DEOXYGENATED AT POSITON C-2. Eva Petráková and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 268, 35-46 (1995).

520. ANOMOLOUS ZEMPLÉN DEACETYLATION OF PROTECTD METHYL a-DEOXY-a-D-ARABINO-HEXOPYRANOSIDES AND RELATED METHYL a-ISOMALTOSIDES AND a-ISOMALTOTRIOSIDES. Eva Petráková and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 268, 135-141 (1995).

521. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY DEOXYGENATED ANALOGS OF THE METHYL a-GLYCOSIDES OF THE INTRACATENARY MONOSACCHARIDE REPEATING UNIT OF THE O-POLYSACCHARIDE OF V. CHOLERAE O:1. Makoto Gotoh and Pavol Kovác. Carbohydr. Res., 263, 73-84 (1995).

522. CIRCULAR DICHROISM OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF V. CHOLERAE O:1 AND SOME RELATED DERIVATIVES. Slavo Bystricky, Shousuu C. Szu, Makoto Gotoh and Pavol Kovác. Carbohydr. Res., 270, 115-122 (1970).

523. A MURINE ANTIBODY TO SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 EMPLOYS V-GENES THAT CONTAIN A REARRANGED CODON FOR THE LAMBDA LIGHT CHAIN. Charles E. Miller, Kovirad Huppi, David Sirwaiski, Arthur Karpas, Andrew Newman, Charles Mainheart and Cornelis P.J. Glaudemans. Mol. Immuno., 32, 679-682 (1995).

524. SYNTHESIS OF SPECIFICALLY DEOXYGENATED DISACCHARIDE DERIVATIVES OF THE SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 O-ANTIGENS. L.A. Muland and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 274, 209-222 (1995).

525. SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF METHYL 4,6-DIDEOXY-4-(3-DEOXY-L-GLYCERO-TETRONAMIDO)-2-O-METHYL-a-D-MANNOPYRANOSIDE, THE METHYL a-GLYCOSIDE OF THE TERMINAL UNIT AND PRESUMED ANTIGENIC DETERMINANT OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA. P.-S. Lei, Y. Ogawa, J.L. Flippen-Anderson, and P. Kovác. Carbohydr. Res., 275, 117-129 (1995).

526. SYNTHESIS OF A FUNCTIONALIZED HEXASACCHARIDE PRECURSOR OF A GLYCOCONJUGATE VACCINE AGAINST CHOLERA. Y. Ogawa, P.-S. Lei, and P. Kovác. Biorg. Med. Chem. Lett., 5, 2283-2286 (1995).

527. SYNTHESIS OF THE 2-DEOXY ANALOG OF THE METHYL a-GLYCOSIDE OF THE MONOSACCHARIDE REPEATING UNIT OF THE O-PS OF V. CHOLERAE O:1. Y. Ogawa, P.-S. Lei, P. Kovác. Carbohydr. Res., 277, 327-331 (1995).

528. SYNTHESIS OF THE METHYL a-GLYCOSIDES OF SOME ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES SPECIFICALLY DEOXYGENATED AT POSITION C-4. E. Petráková and C.P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 279, 133-150 (1995).

529. SYNTHESIS OF THE METHYL a-GLYCOSIDES OF A DI-. TRI- AND A TETRASACCHARIDE FRAGMENT MIMICKING THE TERMINUS OF THE O-POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA. P.-S. Lei, Y. Ogawa and P. Kovác. Carbohydr. Res., 281, 47-60 (1996).

530. OBSERVATIONS ON THE BINDING OF FOUR ANTI-CARBOHYDRATE MONOCLONAL ANTIBODIES TO THEIR HOMOLOGOUS LIGANDS. E.M. Nashed and C.P.J. Glaudemans. J. Biol. Chem., 271, 8209-8214 (1996).

531. SYNTHESIS OF METHYL a-GLYCOSIDES OF SOME ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES SPECIFICALLY DEOXYGENATED AT POSITION C-3. Eva Petráková and Cornelis P.J. Glaudemans. Carbohydr. Res., 284, 191-205 (1996).

532. NEW N-ACETYLATING REAGENTS DERIVED FROM 3-DEOXY-L-GLYCERO-TETRONIC ACID. P.S. Lei, Y. Ogawa and P. Kovác. J. Carbohydr. Chem., 15, 485-500 (1996).

533. SYNTHESIS OF FOUR GLYCOSIDES OF A DISACCHARIDE FRAGMENT REPRESENTING THE TERMINUS OF THE O-POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE INABA, BEARING AGLYCONS SUITABLE FOR LINKING TO PROTIENS. Y. Ogawa, Ping-s. Lei and P. Kovác. Carbohydr. Res., 288, 85-88 (1996).

534. SYNTHESIS OF EIGHT GLYCOSIDES OF HEXASACCHARIDE FRAGMENTS REPRESENTING THE TERMINUS OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE INABA AND OGAWA, BEARING AGLYCONS SUITABLE TO LINKING TO PROTEINS. Y. Ogawa, P.-s. Lei., and P. Kovác. Carbohydr. Res., 293, 173-194 (1996).

535. RECOVERY OF MONOCLONAL ANTIBODY FROM ITS COMPLEX WITH LIGAND. Charles E. Miller, Pavol Kovác and Cornelis P.J. Glaudemans. Analytical Biochemistry, 245, 179-183 (1997).

536. A FUNDAMENTALLY NEW, SIMPLE, STEREOSPECIFIC SYNTHESIS OF OLIGOSACCARIDES CONTAINING THE b-MANNOPYRANOSYL AND b-RHAMNOPYRANOSYL LINKAGE. György Hodosi and Pavol Kovác. J. Am. Chem. Soc., 119, 2335-2336 (1997).

537. OF FOUR MURINE, ANTI SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 O-POLYSACCHARIDE ANTIBODIES, THREE EMPLOY V-GENES THAT DIFFER EXTENSIVELY FROM THOSE OF THE FOURTH. C.E. Miller, A. Karpas, R. Schneerson, K. Huppi, P. Kovác, V. Porsgay and C.P.J. Glaudemans. Mol. Immunol., 33, 1217-1222 (1996).

538. THE MEASUREMENT OF AFFINITY BETWEEN LIGAND AND ANTIBODY USING LIGAND-INDUCED ANTIBODY FLUORESCENCE CHANGE. Cornelis P.J. Glaudemans, Charles E. Miller and Eugene M. Nashed. Carbohydr. Res., 300, 169-170 (1997).

539. SYNTHESIS OF METHYL a-GLYCOSIDES OF SOME HIGHER OLIGOSACCHARIDE FRAGMENTS OF THE O-ANTIGEN OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE INABA AND OGAWA. J. Zhang and P. Kovác. Carbohydr. Res., 300, 329-339 (1997).

540. SYNTHESIS OF THE DODECASACCHARIDE FRAMENT REPRESENTING THE O-PS OF V. CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA, BEARING AN AGLYCON OFFERING FLEXIBILITY FOR CHEMICAL LINKING TO PROTEINS. Y. Ogawa and P. Kovác. Glycoconjugate J., 14, 433-438 (1997).

541. MANIPULATION OF FREE CARBOHYDRATES VIA STANNYLENE ACETALS. PREPARATION OF b-PER-O-ACETYL-DERIVATIVES OF D-MANNOSE, L-RHAMNOSE, 6-O-TRITYL-D-TALOSE AND D-LYXOSE. G. Hodosi and P. Kovác Carbohydr. Res., 303, 239-243 (1997).

542. N-(2,2-DIMETHOXYETHYL)-, N-(2,2-DIETHOXYETHYL)-, AND N-(2,2-DIETHOXYBUTYL)-6-HYDROXY HEXANAMIDES AS NEW LINKING AGENTS FOR CARBOHYDRATES AND PROTEINS, J. Zhang and P. Kovác, Tetrahedron Lett., 39, 1091-1094 (1998).

543. ON THE ANTIGENIC DETERMINANT OF THE LIPOPOLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE INABA AND OGAWA. J. Wang, S. Villeneuve,J. Zhang, P.-s. Lei, C. E. Miller, P. Lafaye, F. Nato, S. C. Szu, A. Karpas, J. M. Fournier, J. B. Robbins, P. Kovác, and C. P. J. Glaudemans, J. Biol. Chem., 273, 27777-2783.

544. INVESTIGATION BY NMR SPECTROSCOPY AND MOLECULAR MECHANICS OF THE CONFORMATION OF SOME MODIFIED DISACCHARIDE ANTIGENS FOR SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1. B. Coxon, N. Sari, L. A. Mullard, P. Kovác, V. Pozsgay, C. P. J. Glaudemans, J. Carbohydr. Chem., 16, 927-946 (1997).

545. SYNTHESIS OF SOME ANALOGS OF THE METHYL a-GLYCOSIDE OF THE PRESUMED ANTIGENIC DETERMINANT OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA. J. Zhang and P. Kovác, J. Carbohydr. Chem., 17, 341-357 (1998).

546. GLYCOSYLATION VIA LOCKED ANOMERIC CONFIGURATION: STEREOSPECIFIC SYNTHESIS OF THE b-MANNOPYRANOSYL AND b-RHAMNOPYRANOSYL LINKAGE. G. Hodosi and P. Kovác, Carbohydr. Res., 308, 63-75 (1998).

547. SYNTHETIC C-OLIGOSACCHARIDES MIMIC THEIR NATURAL, ANALOGOUS DETERMINANTS IN BINDING TO THREE MONOCLONAL IMMUNOGLOBULINS, J. Wang, P. Kovác, P. Sinay, C. P. J. Glaudemans, Carbohydr. Res., 308, 191-193 (1998).

548. EPIMERIZATION OF CARBOHYDRATES VIA STANNYLENE ACETALS. A PRACTICAL SYNTHESIS OF D-TALOSE. G. Hodosi and P. Kovác, J. Carbohydr. Chem., 17, 557-565 (1998).

549. CARBOHYDRATE ANTIGENS. C. P. J. Glaudemans in Encyclopedia of Immunology, P. J. Delves and I. M. Roitt, Eds., Academic Press, 1998, pp. 422-427.

550. LINKING CARBOHYDRATES TO PROTEINS USING N-(2,2-DIMETHOXYETHYL)-6-HYDROXY HEXANAMIDE. J. Zhang, J. Kowalak, A. Yergey, and P. Kovác, Tetrahedron, 54, 11783-11792 (1998).

551. IMPROVED SYNTHESIS OF AN ALDOBIOURONIC ACID RELATED TO HARDWOOD XLANS, AND PREPARATION OF A DERIVATIVE THEREOF SUITABLE FOR LINKING TO PROTEINS. J. Hirsch, M. Koós, and P. Kovác, Carbohydr. Res., 310, 145-149.

552. STUDIES TOWARDS NEOGLYCOCONJUGATES FROM THE MONOSACCHARIDE DETERMINAT OF VIBRIO CHOLERAE O:1 SEROTYPE OGAWA, USING THE DIETHYL SQUARATE REAGENT. J. Zhang, J. Kowalak, A. Yergey, and P. Kovác, Carbohydr. Res., 313. 15-20 (1998).

553. A SIMPLE, NONENZYMATIC METHOD FOR DESIALYLATING POLYSIALYLATED GANGLIO-N-TETRAOSE SERIES GANGLIOSIDES TO PRODUCE GM1. C.-L. Schengrund and P. Kovác, J. Lipid. Res., 40, 160-163 (1999).

554. A HIGHLY EFFICIENT PREPARATION OF NEOGLYCOCONJUGATE VACCINES USING SUBCARRIERS THAT BEAR CLUSTERED CARBOHYDRATE ANTIGENS. J. Zhang and P. Kovác, Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, 487-490 (1999).

555. SYNTHESIS OF A TRI- AND TETRASACCHARIDE FRAGMENTS OF THE SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 O-ANTIGEN, DEOXYGENATED AND FLUORINATED AT POSITION 3 OF THE METHYL a-D-GALACTOPYRANOSIDE TERMINUS. L. A. Mulard, C. P. J. Glaudemans, Carbohydr. Res., 311 (1998) 121-133.

556. BINDING OF MODIFIED FRAGMENTS OF SHIGELLA DYSENTERIAE TYPE 1 O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE TO MONOCLONAL IgM 3707 E9, AND DOCKING OF THE IMMUNODOMINANT TO ITS MODELLED Fv. C. E. Milller, L. A. Mulard, E. A. Padlan, C. P. J. Glaudemans, Carbohydr. Res., 309 (1998) 219-226.

557. CONFORMATIONAL DIFFERENCES AMONG MONO- AND OLIGOSACCHARIDE FRAGMENTS OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDES OF VIBRIO CHOLERAE O1 REVEALED BY CIRCULAR DICHROISM, S. Bystricky´ S. C. Szu , J. Zhang, P. Kovác , Carbohydr. Res., 314 (1998) 135-139.

558. AN ALTERNATIVE METHOD FOR REGIOSELECTIVE, ANOMERIC DEACYLATION OF FULLY ACYLATED CARBOHYDRATES, Zhang, J., Kovác, P., J. Carbohydr. Chem., 18 (1999) 461-469.

559. UDP-6-DEOXY-6-FLUORO-D-GALACTOSE BINDS TO TWO DIFFERENT GALACTOSYLTRANSFERASES, BUT NEITHER CAN EFFECTIVELY CATALYZE TRANSFER OF THE MODIFIED GALACTOSE TO THE APPROPRIATE ACCEPTOR, Schengrund, C.-L., Kovác, P., Carbohydr. Res., 319 (1999) 24-28.

560. MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION AND ELECTROSPRAY IONIZATION MASS SPECTROMETRY: SODIUM-CATIONIZED OLIGOSACCHARIDES DO NOT EXHIBIT "INTERNAL-RESIDUE LOSS" REARRANGEMENT. Kovácik, V., Pätoprsty, V., Havlícek, V. Kovác, P., Eur. Mass Spectrom., 4 (1998) 417-420.

561. NEOGLYCOCONJUGATE VACCINES AGAINST CHOLERA FROM THE HEXASACCHARIDE DETERMINANT OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA, INCLUDING A CONJUGATE BEARING THE ANTIGENIC HAPTEN IN FORM OF CLUSTERS, Zhang, J., Kovác, P., Carbohydr. Res., 321 (1999) 157-167.

2000s

562. SYNTHESES OF FLUORINATED LIGANDS TO PROBE BINDING OF ANTIGENIC DETERMINANTS OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPES INABA AND OGAWA TO ANTIBODIES, Chang, A. C., Horton, D., and Kovác, P., Tetrahedron: Asymmetry, 11 (2000) 595-606.

563. CRYSTAL STRUCTURE OF AN ANTI-CARBOHYDRATE ANTIBODY DIRECTED AGAINST VIBRIO CHOLERAE O1 IN COMPLEX WITH ANTIGEN . MOLECULAR BASIS FOR SEROTYPE SPECIFICITY, Villeneuve, S.,, Souchon, H., Riottot, M.-M., Mazié, J.-C. Lei, P.-s., Glaudemans, C. P. J., P. Kovác, Fournier, J.-M., and Alzari, P. M., PNAS, 97 (2000) 8433-8438.

564. SYNTHESES OF THE L-MANNO AND SOME OTHER ANALOGS OF THE TERMINAL DETERMINANTS OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O:1, Poirot, E., Zhang, X, Whittaker, N. F., Kovác, Carbohydr. Res., 330 (2001) 7-20.

565. CONJUGATING OLIGOSACCHARIDES TO PROTEINS BY SQUARIC ACID DIESTER CHEMISTRY: RAPID MONITORING OF THE PROGRESS OF CONJUGATION, AND RECOVERY OF THE UNUSED LIGAND, Chernyak, A., Karavanov, A., Ogawa, Y., Kovác, P., Carbohydr. Res., 330 (2001) 479-486.

566. SYNTHETIC EXPLORATIONS TOWARDS 3-DEOXY-3-FLUORO DERIVATIVES OF D-PEROSAMINE, Poirot, E., Chang, A. C., Horton, D., Kovác, P., Carbohydr. Res., 334 (2001) 195-205.

567. INDUCTION OF PROTECTIVE IMMUNITY BY SYNTHETIC VIBRIO CHOLERAE HEXASACCHARIDE DERIVED FROM VIBRIO CHOLERAE O:1 OGAWA LIPOPOLYSACCHARIDE BOUND TO A PROTEIN CARRIER Chernyak, A., Kondo, S., Wade, T., Meeks, M., Alzari, P. M., Fournier, J,-M., Taylor, R. K., Kovác, P., Wade, W. F., , J. Inf. Dis., 185 (2002) 950-962.

568. SYNTHESIS OF 2-(TRIMETHYLSILYL)ETHYL -D-MANNOPYRANOSIDES REVISITED, J. CARBOHYDR. CHEM Saksena, R., Kovác, P., 12 (2002) 453-470.

569.THE BINDING OF SYNTHETIC ANALOGS OF THE UPSTREAM, TERMINAL RESIDUE OF THE O-POLYSACCHARIDE (O-PS) OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPES OGAWA AND INABA TO TWO MURINE MONOCLONAL ANTIBODIES (MABS) SPECIFIC FOR THE OGAWA POLYSACCHARIDE (LPS), Liao. X., Poirot, E. Chang, A. H. C., Zhang, X., Zhang, J., Nato, F., Fournier, J.-M. Kovác, P., Glaudemans, C. P. J., Carbohydr. Res., 337 (2002) 2437-2442.

570.DEVELOPMENT OF A CONJUGATE VACCINE FOR CHOLERA FROM SYNTHETIC CARBOHYDRATE ANTIGENS: CHEMISTRY, MONITORING OF THE CONJUGATION, AND RECOVERY OF THE EXCESS LIGAND, Saksena, R., Chernyak, A., Karavanov, A., Kovác, P., Glycobiology, 12 (2002) 670-671.

571. NEOGLYCOCONJUGATES FROM SYNTHETIC TETRA- AND HEXASACCHARIDES THAT MIMIC THE TERMINUS OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE INABA, Ma, X., Saksena, R., Chernyak, A., Kovác P., Org. Biomol. Chem., 1, (2003) 775-784.

572. ONE-POT PREPARATION OF A SERIES OF GLYCOCONJUGATES WITH PREDETERMINED ANTIGEN-CARRIER RATIO FROM OLIGOSACCHARIDES THAT MIMIC THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA, Saksena, R., Ma, X., Kovác, P., Carbohydr. Res., 338 (2003) 2591-2693.

573. CONJUGATING LOW MOLECULAR MASS CARBOHYDRATES TO PROTEINS. 1. MONITORING THE PROGRESS OF CONJUGATION. Saksena, R., Chernyak, A., Karavanov, A., Kovác, P., Methods in Enzymology, 362 (2003) 125-139.

574. CONJUGATING LOW MOLECULAR MASS CARBOHYDRATES TO PROTEINS. 2. RECOVERY OF THE EXCESS LIGAND USED IN THE CONJUGATION REACTION Saksena, R., Chernyak, A., Poirot, E., Kovác, P., , Methods in Enzymology, 362 (2003) 140-160.

575.CONTROLLED CONJUGATION OF SYNTHETIC VIBRIO CHOLERAE O:1 ANTIGENS YIELDS SERIES OF IMMUNOGENS WITH PREDETERMINED CARBOHYDRATE-PROTEIN RATIOS Saksena, R., Ma, X., Hoehn, G., Kovác., Glycobiology, 13 (2003) 879.

576. SYNTHETIC FRAGMENTS OF VIBRIO CHOLERAE O1 INABA O-SP BOUND TO A PROTEIN CARRIER ARE IMMUNOGENIC IN MICE BUT DO NOT INDUCE PROTECTIVE ANTIBODIES, INFECTION AND IMMUNITY, Meeks M. D., Saksena, R., Ma, X. , Wade T. K. , R. K. Taylor, Kovác, P., Wade W. F, , 72 (2004) 4090-4101.

577. QUANTITY OVER QUALITY?: AN OPEN LETTER TO THE COMMUNITY OF CHEMISTS, Kovác, P., Chemistry & Biodiversity, 1 (2004) 606-608.

578. A FACILE SYNTHESIS OF ARMED AND DISARMED COLITOSE THIOGLYCOSIDES, Ruttens, B., Kovác, P., Synthesis, (2004) 2505-2508.

579. PROGRESS TOWARDS DEVELOPMENT OF A CHOLERA SUBUNIT VACCINE, Taylor, R. K., Kirn, T. J., Bose, N., Stonehouse, E., Tripathi, S. A., Kovác, P., Wade, W. F., Chemistry & Biodiversity, (2004) 2036-2057.

580. SYNTHETIC FRAGMENTS OF VIBRIO CHOLERAE O1 INABA O-SP BOUND TO A PROTEIN CARRIER ARE IMMUNOGENIC IN MICE BUT DO NOT INDUCE PROTECTIVE ANTIBODIES Meeks M. D., Saksena, R., Ma, X. , Wade T. K. , R. K. Taylor, Kovác, P., Wade W. F, Infection and Immunity, 72 (2004) 4090-4101.

581. IMMUNOGENS FROM A SYNTHETIC HEXASACCHARIDE FRAGMENT OF THE O-SP OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA, Saksena, R., Zhang, J., Kovác, P., Tetrahedron Asymmetry, 16 (2005) 187–197.

582. STUDIES TOWARDS A CONJUGATE VACCINE FOR ANTHRAX. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ANTHROSE [4,6-DIDEOXY-4-(3-HYDROXY-3-METHYLBUTANAMIDO)-2-O-METHYL-D-GLUCOPYRANOSE] AND ITS METHYL GLYCOSIDES, Saksena, R., Adamo, R., Kovác, P., Carbohydr. Res., 340 (2005) 1591-1600.

583. EFFECT OF SACCHARIDE LENGTH ON THE IMMUNOGENICITY OF NEOGLYCOCONJUGATES FROM SYNTHETIC FRAGMENTS OF THE O-SP OF VIBRIO CHOLERAE O1, SEROTYPE OGAWA, Saksena, R., Ma, Xingquan, Wade, T. K., Kovác, P., Wade, W. F., Carbohydr. Res., 340 (2005) 2256–2269.

584. SYNTHESIS OF THE b-ANOMER OF THE SPACER-EQUIPPED TETRASACCHARIDE SIDE CHAIN OF THE MAJOR GLYCOPROTEIN OF THE BACILLUS ANTHRACIS EXOSPORIUM,Adamo, R., Saksena, R., Kovác, P., Carbohydr. Res., 340 (2005) 2579–2582.

585. Saksena, R., Ma, X., Wade, T. K., Kovác, P., Wade, W. F., LENGTH OF THE LINKERAND THE INTERVAL BETWEEN IMMUNIZATIONS INFLUENCES THE EFFICACY OF VIBRIO CHOLERAEO1,OGAWA HEXASACCHARIDE NEOGLYCOCONJUGATES, FEMS, 47 (2006) 116-128

586. SYNTHESIS OF THE TETRASACCHARIDE SIDE CHAIN OF THE MAJOR GLYCOPROTEIN OF THE BACILLUS ANTHRACIS EXOSPORIUM, Saksena, R., Adamo, R., Kovác, Bioorg. Med. Chem. Let., 16 (2006) 615-617.

587. SYNTHESIS OF A PHOSPHORYLATED DISACCHARIDE FRAGMENT OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O139, FUNCTIONALIZED FOR CONJUGATION,Ruttens, B., Kovác, P. Helv. Chim. Acta, 89 (2006) 320- 332.

588. Ruttens, B., Kovác, P. SYNTHESIS OF SPACER-EQUIPPED, PHOSPHORYLATED DI-, TRI- AND TETRASACCHARIDE FRAGMENTS OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF V. CHOLERAE O139, Carbohydr. Res., 341 (2006) 1077–1080.

589. FORMATION OF ETHYL 1-THIO-MANNOPYRANOSIDES FROM 2-O- CHLOROACETYLATED AND 2-O-LEVULINOYLATED SYNTHONS Adamo, R., Kovác, P., Eur. J. Org. Chem., 2006 2803–2809.

590. SYNTHESIS OF THE TETRASACCHARIDE SIDE CHAIN OF THE BACILLUS ANTHRACIS EXOSPORIUM,Adamo, R., Saksena, R., Kovác, P., Studies towards a Conjugate Vaccine for Anthrax. Helv. Chim. Acta, 89 (2006) 1075-1089.

591. LENGTH OF THE LINKER AND THE INTERVAL BETWEEN IMMUNIZATIONS INFLUENCES THE EFFICACY OF VIBRIO CHOLERAE O1, OGAWA HEXASACCHARIDE NEOGLYCOCONJUGATES Saksena, R., Ma, X., Wade, T. K., Kovác, P., Wade, W. F., FEMS, 47 (2006) 116–128.

592. GLYCOSYLATION UNDER THERMODYNAMIC CONTROL. SYNTHESIS OF THE DI- AND THE HEXASACCHARIDE FRAGMENTS OF THE O-SP OF VIBRIO CHOLERAE O:1, SEROTYPE OGAWA, FROM FULLY FUNCTIONALIZED BUILDING BLOCKS Adamo, R., Kovác, P., Eur. J. Org. Chem., 2007 988-1000.

593. PHOTOGENERATED GLYCAN ARRAYS IDENTIFY IMMUNOGENIC SUGAR MOIETIES OF BACILLUS ANTHRACIS EXOSPORIUM, Wang, D., Carroll, G. T., Turro, N. J., Koberstein, J. T., Kovác, P., Saksena, R, Adamo, R, Herzenberg, L. A., Herzenberg, L. A Steinman, L., Proteomics, 7 (2007) 180-184.

594. IMMUNOGENS FROM THE SYNTHETIC TETRASACCHARIDE SIDE CHAIN OF THE BACILLUS ANTHRACIS EXOSPORIUM Saksena, R., Adamo, R., Kovác, Bioorg. Med. Chem. 15 (2007) 4283-4310.

595. IMMUNOGENICITY OF SYNTHETIC SACCHARIDE FRAGMENTS OF VIBRIO CHOLERAE O1 (OGAWA AND INABA) BOUND TO EXOTOXIN A, Wade T. K., Saksena, R., Shiloach, J., Kovác, P., Wade, W. F., FEMS Immunol. Med. Microbiol. 48 (2006) 237-251.

596. THE ABCs (ANTIBODY, B CELLS, AND CARBOHYDRATE EPITOPES) OF CHOLERA IMMUNITY: CONSIDERATIONS FOR AN IMPROVED VACCINE, Provenzano, D., Kovác, P., Wade, W. F., Microbiol. Immunol., 50 (2006) 899-927.

597. SYNTHESIS OF PHOSPHORYLATED, CONJUGATION-READY DI, TRI- AND TETRASACCHARIDE FRAGMENTS OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF V. CHOLERAE O139, Ruttens, B., Saksena, R., Kovác, P., Eur. J. Org. Chem., 2007, 4366-4377.

598. PREPARATION OF GLYCOCONJUGATES BY DIALKYL SQUARATE CHEMISTRY REVISITED, Hou, S.-j, Saksena, R., Kovác, P., Carbohydr. Res., 343 (2008) 196-210.

599. CONVENIENT SYNTHESIS OF FURANOSE-FREE D-FUCOSE PER-O-ACETATES AND A PRECURSOR FOR ANTHROSE, Hou, S.-j, Kovác, P., Eur. J. Chem., 2008 .

600. AN OPEN LETTER TO THE COMMUNITY OF ORGANIC CHEMISTS, Kovác, P., in Medicinal Chemistry Research Progress, pp. 1-5, Giulia P. Colombo and Sofia Ricci , Eds., Nova Publishers, Hauppauge, NY, 2009.

601. TRANSCUTANEOUS IMMUNIZATION WITH A NEOGLYCOCONJUGATE CONTAINING A VIBRIO CHOLERAE HEXASACCHARIDE DERIVED FROM V. CHOLERAE O1 OGAWA LIPOPOLYSACCHARIDE BOUND TO A PROTEIN CARRIER, Rollenhagen, J. E., Kalsy, A, Saksena, R., Qadri, F., Calderwood, Stephen B., Kovác, P., Wade, William, Ryan, E. T., Am. J. Trop. Med. Hyg., 75 (2006) 84-85, Suppl.

602. APPLICATION OF CARBOHYDRATE MICROARRAY TECHNOLOGY FOR THE DETECTION OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI, BACILLUS ANTHRACIS AND FRANCISELLA TULARENSIS ANTIBODIES, Parthasarathy, N., Saksena, R., Kovác, P., DeShazer, D. Peacock, S. J., Wuthiekanun, V., Heine, H. S., Friedlander, A. M., Cote, C. K., Welkos, S. L., Adamovicz, J. J., Bavari, S. Waag, D. M., Carbohydr. Res., 343 (2008) 2783–2788.

603. SYNTHESIS OF SPACER-EQUIPPED DI-, TRI-, AND THE TETRASACCHARIDE FRAGMENTS OF THE DEACETYLATED O-PS1 OF CITROBACTER GILLENII O9A,9B, AND A RELATED PENTASACCHARIDE. Saksena, R., Chernyak, A., Kovác, P., Carbohyd. Res., 343 (2008) 1693-1706.

604. CONJUGATION-AMENABLE TETRASACCHARIDE OF THE SIDE CHAIN OF THE MAJOR GLYCOPROTEIN OF THE BACILLUS ANTHRACIS EXOSPORIUM: A LARGE-SCALE PREPARATION,Hou, S.-J., Kovác, P., Synthesis, 2009 (545-550).

605. MOLECULAR RECOGNITION IN THE P2Y14 NUCLEOTIDE RECEPTOR: PROBING THE STRUCTURALLY PERMISSIVE TERMINAL SUGAR MOIETY OF URIDINE-5?-DIPHOSPHOGLUCOSE, Ko, H., Das, A., Carter, R. L., Fricks, I. P., Zhou, Y. Ivanov, A.A., Melman, A., Bhalchandra V. J., Kovác, P., Hajduch, J., Kirk, K. L., Harden, T. K. , Jacobson K. A., Bioorg. Med. Chem., 17 (2009) 5298-5311.

606. TRANSCUTANEOUS IMMUNIZATION WITH A SYNTHETIC HEXASACCHARIDE-PROTEIN CONJUGATE INDUCES ANTI-VIBRIO CHOLERAE LIPOPOLYSACCHARIDE RESPONSES IN MICE, Rollenhagen, J. E., Kalsy, A, Saksena, R., Sheikh, A., Alam, M. M., Qadri, F., Calderwood, S. B., Wade, W. F., Kovác, Pavol, Ryan, Edward T., Vaccine, 27 (2009) 4917-4922.

607. DEVELOPMENT OF ANTIBODIES AGAINST ANTHROSE-TETRASACCHARIDE FOR SPECIFIC DETECTION OF B. ANTHRACIS SPORES, Kuehn, A., Kovác, P., Saksena, R., Banner, N., Klee, S., Ranisch, H., Grunow, R., Clinical and Vaccine Immunology, 16 (2009) 1728-1737.

608. SYNTHESIS, CONJUGATION, AND IMMUNOLOGICAL EVALUATION OF THE SEROGROUP 6 PNEUMOCOCCAL OLIGOSACCHARIDES, Parameswar, A. R., Park, I.-h., Saksena, R, Kovác, P., Nahm, Moon H., Demchenko A. V., ChemBioChem., 10 (2009) 2893-2899.

2010 to Present

609. MULTIMERIC BIVALENT IMMUNOGENS FROM RECOMBINANT TETANUS TOXIN HC FRAGMENT, SYNTHETIC HEXASACCHARIDES, AND A GLYCOPEPTIDE ADJUVANT, Bongat, A. F. G., Saksena, R., Adamo, R., Fujimoto, Y., Shiokawa, Zenyu., Peterson, D. C., Fukase, K., Vann, Willie F., Kováč, P., Glycoconjugate J., 27 (2010) 69-77.

610. GLYCATION SITES IN NEOGLYCOGLYCOCONJUGATES FROM THE TERMINAL MONOSACCHARIDE ANTIGEN OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O1, SEROTYPE OGAWA, AND BSA REVEALED BY MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION-IONIZATION TANDEM MASS SPECTROMETRY, Jahouh, F., Saksena, R., Aiello, D., Napoli, A., Sindona, G., Kováč, P., Banoub, J. H., J. Mass Spectrom., 45 (2010) 1148-1159.

611. SYNTHESIS OF THE CONJUGATION READY, DOWNSTREAM DISACCHARIDE FRAGMENT OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O:139, Hou, S.-j., Kováč, P., , Carbohydr. Res., 346 (2011) 1394-1397.

612. ENHANCEMENT OF THE RATE OF PURDIE METHYLATION BY Me2S catalysis, Hou, S.-j., Kováč, P., in Carbohydrte Chemistry: Proven Synthetic Methods, Vol. 1, CRC/Taylor &Francis, Boca Raton, FL, 2011, pp. 27-42.

613. DETERMINATION OF THE GLYCATION SITES OF BACILLUS ANTHRACIS NEOGLYCOCONJUGATE VACCINE BY MALDI-TOF/TOF-CID-MS/MS AND LC-ESIQQTOF-TANDEM MASS SPECTROMETRY, Jahouh, F., Hou, S-j., Kováč, P., Banoub, J., J. Mass Spectrom., J. Mass Spectrom., 46 (2011) 993-1003.

614. A SIMPLE, DIRECT CONJUGATION OF BACTERIAL O-SP–CORE ANTIGENSTO PROTEINS: DEVELOPMENT OF CHOLERA CONJUGATE VACCINES, Peng Xu, Alam, M. M, Kalsy, A., Charles, R. C., Calderwood, Stephen B., Qadri, F., Ryan, E. T., Kováč, P.,Bioconj. Chem., 21 (2011) 2179-2185.

615. BENZYL 2,3,6,2’,3’,6’-HEXA-O-BENZYL-β-CELLOBIOSIDE, Sail, D., Kováč, P., in Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Vol. 1, CRC/Taylor&Francis, Boca Raton, FL, 2011, pp. 221-230.

616. TOWARDS THE FIRST CHEMICAL SYNTHESIS OF THE HEXASACCHARIDE O-ANTIGEN OF VIBRIO CHOLERAE O139, Hou, S.-j., Sail, D., Kováč, P.,Synlett, 2011 (3013-3017).

617. TRANSCUTANEOUS IMMUNIZATION WITH A VIBRIO CHOLERAE O1 OGAWA SYNTHETIC HEXASACCHARIDE CONJUGATE FOLLOWING ORAL WHOLE-CELL CHOLERA VACCINATION BOOSTS VIBRIOCIDAL RESPONSES AND INDUCES PROTECTIVE IMMUNITY IN MICE, Tarique, A. A., Kalsy, A., Arifuzzaman, M., Rollins, S., Charles, R. C., Leung, D. T., Harris, J. B., LaRocque, R. C., Sheikh, A., Bhuiyan, M. S., Saksena, R., Clements, J. D., Calderwood, S. B., Qadri, F., Kováč, P., Ryan, E. T., Clin. Vacc. Immunol. 2012, 19(4), 594-602.

618. AN EXO-β-(1→3)-D-GALACTANASE FROM STREPTOMYCES SP. PROVIDES INSIGHTS INTO TYPE II ARABINOGALACTAN STRUCTURE, Ling, Naomi X.-Y., Lee, J., Ellis, M., Liao, M. L., Mau, S. L., Guest, D., Janssen, P. H., Kováč, P., Bacic, A., Pettolino, F. A.,Carbohydr. Res., 352 (2012) 70-81.

619. COMPARISON OF IMMUNE RESPONSES TO THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE AND LIPOPOLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O1 IN BANGLADESHI ADULT PATIENTS WITH CHOLERA, Johnson, R., Uddin, T., Aktar, A., Mohasin, M., Alam, M. M., Chowdhury, F., Harris, J., LaRocque, R., Bufano, M., Yu, Y., Wu, Y., Leung, D., Sarracino, D., Krastins, B., Charles, R., Xu, P., Kováč, P., Calderwood, S., Qadri, F., and Ryan, E. F., Clin. Vacc. Immunology, 19 (2012) 1712-1721.

620. DETERMINATION OF THE GLYCATION SITES BY TANDEM MASS SPECTROMETRY IN A SYNTHETIC LACTOSE-BOVINE SERUM ALBUMIN CONJUGATE, A VACCINE MODEL PREPARED BY DIALKYL SQUARATE CHEMISTRY, Jahouh, F., Hou, S-j., Kováč, P., Banoub, J.,Rapid Commun. Mass. Spectrom. 26 (2012) 749-758.

621. REVEALING THE GLYCATION SITES IN SYNTHETICNEOGLYCOCONJUGATES FORMED BY CONJUGATION OF THE ANTIGENIC MONOSACCHARIDE HAPTEN OF VIBRIO CHOLERAE O1, SEROTYPE OGAWA WITH THE BSA PROTEIN CARRIER USING LC-ESI-QQTOF MS/MS, Jahouh, F., Saksena, R., Kováč, P., Banoub, J., J. Mass Spectrom., 47 (2012) 890-900.

622. BENZOYLATED ETHYL 1-THIOGLYCOSIDES: DIRECT PREPARATION FROM PER-O-BENZOYLATED SUGARS, Sail, D., Kováč, P., Carbohydr. Res., 357 (2012) 47–52.

623. OBSERVATIONS ON THE PREPARATION OF β-LACTOSE OCTAACETATE, Xu, P., Yang, J. Y., Kováč, P.,J. Carbohydr. Chem., 31 (2012) 711–720.

624. MAPPING THE GLYCATION SITES IN THE NEOGLYCOCONJUGATE FROM HEXASACCHARIDE ANTIGEN OF VIBRIO CHOLERAE, SEROTYPE OGAWA AND THE RECOMBINANT TETANUS TOXIN C-FRAGMENT CARRIER, Jahouh, F.; Xu, P.; Vann, W. F.; Kováč, P.; Banoub, J. H., J. Mass Spectrom., 48 (2013) 1083-1090.

625. IMMUNE RESPONSES TO THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE ANTIGEN IN CHILDREN WHO RECEIVED A KILLED ORAL CHOLERA VACCINE COMPARED TO RESPONSES FOLLOWING NATURAL CHOLERA INFECTION IN BANGLADESH, Leung, D. T., Uddin, T., Xu, P., Aktar, Amena., Johnson, Russell A., Arif, M. R., Alam, M. M., Bufano, M. K., Eckhoff, G., Wu-Freeman, Y., Yu, Y., Sultana, T., Khanam, F., Saha A., Chowdhury, F., Khan A. I., Charles R. C., Larocque, R., Harris, J. B., Calderwood S. B., Kováč P., Qadri F., Ryan, E. T., Clin. Vacc. Immunol., 2013, 20(6), 780-788.

626. 4',6'-O-BENZYLIDENE- AND 4',6'-O-ρ-METHOXYBENZYLIDENE-, β-CELLOBIOSE, AND THEIR HEXA-O--BENZOYL DERIVATIVES, Lu, X., Sail, D., Kováč, P. Synthesis, 45 (2013) 1946-1949.

627. IMPROVED SYNTHESIS OF ETHYL (2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-β-D-GALACTOPYRANOSYL)-(1-->3)-(4,6-O-BENZYLIDENE-2-DEOXY-1-THIO-2-TRICHLOROACETAMIDO-β-D-GLUCOPYRANOSIDE), Soliman, S., Kováč, P., Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Vol. 2, Chapter 25, CRC/Taylor &Francis, Boca Raton, FL, 2014.

628. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND CRYSTAL STRUCTURE OF SODIUM (METHYL-D-MANNOPYRANOSID)URONATE, Xu, P., Dauter, Z., Kováč, P., Synthesis, 46 (2014) 1073-1078.

629. IMMUNE RESPONSES TO O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE AND LIPOPOLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O1 OGAWA IN ADULT BANGLADESHI RECIPIENTS OF AN ORAL KILLED CHOLERA VACCINE AND COMPARISON TO RESPONSES IN PATIENTS WITH CHOLERA, Uddin, T., Aktar, A., Xu, P., Johnson, R. A., Arifur Rahman, M., Leung, D. T., Afrin, S., Akter, A., Alam, M. M., Rahman, A., Chowdhury, F., Khan, A. I., Bhuiyan, T. R., Bufano, M. K., Rashu, R., Yu, Y., Wu-Freeman, Y., Harris, J. B., LaRocque, R. C., Charles, R. C., Kováč, P., Calderwood, S. B., Ryan, E. T., Qadri, F., Am. J. Trop. Med. Hyg. 2014, 90(5), 873-881.

630. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TETRAKIS (2-PROPYNYLOXYMETHYL)METHANE (TETRA-O-PROPARGYL PENTAERYTHRITOL), Xu, P., Kováč, P.,Proven Synthetic Methods, Vol. 2, Chapter 24, CRC/Taylor &Francis, Boca Raton, FL, 2014.

631. PRACTICAL SYNTHESIS OF BUILDING BLOCKS FOR OLIGOSACCHARIDES CONTAINING THE -D-Galp-(13)--D-GlcpNAc Motif, Soliman, E. S., Kováč, P., Synthesis, 46 (2014) 748-751 (PSP#268).

632. IMMUNOGENICITY OF A KILLED BIVALENT (O1 AND O139) WHOLE CELL ORAL CHOLERA VACCINE, SHANCHOL, IN HAITI, Charles, R. C., Hilaire, I. J., Mayo-Smith, Leslie, M., Teng, J. E., Jerome, J. G., Franke, M. F., Saha, A., Yu, Y., Kováč, P., Calderwood, S.B., Ryan, E., T., LaRocque, R. C., Almazor, C. P., Qadri, F., Ivers, L. C., Harris, J. B., PLOS Neglected Tropical Diseases, 8 (2014) e2828.

633. EVALUATION IN MICE OF A CONJUGATE VACCINE FOR CHOLERA MADE FROM VIBRIO CHOLERAE O1 (OGAWA) O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE, Alam, M. M., Buffano, M. K., Xu, P., Kalsy, A., Yu, Y., Freeman, Y. W., Sultana, T., Rashu, M. R., Desai, I., Eckhof, GE., Leung, D., Charles. R. C., LaRocque, R. C., Harris, J.B., Clements, J. D., Calderwood, S.B., Firdausi, Q., Vann, W. F. Kováč, P., Ryan, E. T., Clin. Vacc. PLOS Neglected Tropical Diseases, 8 (2014) e2683.

634. HEXA-O-BENZOYL-4',6'-O-BENZYLIDENE- AND ρ-METHOXYBENZYLIDENE-β-LACTOSE, Lu, X., Sail, D., Hirsch, J., Kováč, P., in Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Vol. 3, Chapter 21, CRC/Taylor &Francis, Boca Raton, FL, 2015.

635. STEREOSELECTIVE SYNTHESES OF THE CONJUGATION-READY, DOWNSTREAM DISACCHARIDE AND PHOSPHORYLATED UPSTREAM BRANCHED TRISACCHARIDE FRAGMENTS OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O139, SOLIMAN, E. S., Kováč, P., J. Org. Chem., 80 (2015) 4851-4860.

636. ISOPROPYL 2,3,4,6-TETRA-O-BENZOYL-1-THIO--D-GALATOPYRANOSIDE, A CONVENIENT GALACTOSYL DONOR, Xu, P., Kováč, P., in Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Vol. 3, Chapter 29, 227- 234; CRC/Taylor &Francis, Boca Raton, FL, 2015.

637. SYNTHESIS AND MOLECULAR STRUCTURE OF THE 5-METHOXYCARBONYLPENTYL Α-GLYCOSIDE OF THE UPSTREAM, TERMINAL MOIETY OF THE O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE OF VIBRIO CHOLERAE O1, SEROTYPE INABA, Xu, P., French, A., Stevens, E.D., Kováč, P., Molecules, 20 (2015) 2892-2902.

638. IMMUNOGENICITY OF THE BIVALENT ORAL CHOLERA VACCINE SHANCHOL IN HAITIAN ADULTS WITH HIV INFECTION, Ivers, Louise C., Charles, Richelle C., Hilaire, Isabelle J., Mayo-Smith, L., Teng, Jessica E., Jerome, G., Rychert, J., LaRocque, Regina C., Xu, P., Kováč, P. Ryan, Edward T., Qadri, Firdausi, Amazor, Charles P., Franke, Molly F., Harris, Jason B., J. Inf. Dis., 2015, 212(5), 779-783.

639. A CHOLERA CONJUGATE VACCINE CONTAINING O-SPECIFIC POLYSACCHARIDE (OSP) OF V. CHOLERAE O1 INABA AND RECOMBINANT FRAGMENT OF TETANUS TOXIN HEAVY CHAIN (OSP:RTTHC) INDUCES SERUM, MEMORY AND LAMINA PROPRIAL RESPONSES AGAINST OSP AND IS PROTECTIVE IN MICE, Sayeed, M. A., Bufano, M. K., Xu, P., Eckhoff, G., Charles, R. C., Alam, M. M., Kelly, M., Sultana, T., Rashu, M. R., Berger, A., Gonzalez-Escobedo, G., Mandlik, A., Bhuiyan, T. R., Leung, D. T., LaRocque, R. C., Harris, J. B., Calderwood, S. B., Qadri, F., Vann W. F., Kováč, P., Ryan, E. T., PLOS Neglected Trop. Dis., 2015, DOI 10.1371/journal.pntd.0003881.

640. SYNTHESIS OF A CONJUGATION-READY, PHOSPHORYLATED, TETRASACCHARIDE FRAGMENT OF THE O-PS OF VIBRIO CHOLERAE O139, SOLIMAN, S. E., Kováč, P., J. Org. Chem., 2015, 80, 11227-11232.